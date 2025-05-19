Под Новороссийском отремонтируют участок трассы А-146. Работы планируют закончить в ноябре 2026 года

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском отремонтируют участок автомобильной дороги А-146

19 мая пресс-служба ФКУ «Упрдор Черноморье» сообщила о ремонте участка федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Работы проведут на отрезке с 136-го по 140-й км под Новороссийском.

Проект включает укладку нового дорожного покрытия, ремонт примыканий и обновление системы водоотвода. Также специалисты нанесут разметку, установят ограждения и заменят дорожные знаки.

В Краснодаре Тургеневский мост закрыли на ремонт месяц назад:

В «Упрдор Черноморье» отметили, что во время курортного сезона работы будут проводить без ограничений для транспорта. Движение сохранится по двум полосам — по одной в каждом направлении.

Завершить ремонт и ввести участок в эксплуатацию планируют до 15 ноября 2026 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в районе Западного обхода на пять месяцев перекрыли проезд.

Автомобили Дороги Инфраструктура Новороссийск Ремонт дорог Транспорт

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Под Новороссийском отремонтируют участок трассы А-146. Работы планируют закончить в ноябре 2026 года
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