В Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса пройдет турнир по триатлону

В Кабардино-Балкарии состоится высокогорный однодневный турнир по триатлону «Эльбрусмен-2025»

11 мая администрация Кабардино-Балкарии сообщила, что в республике состоится однодневный высокогорный турнир по триатлону «Эльбрусмен-2025». Гонка пройдет через горное озеро, древнее ущелье, вершины и закончится у подножия Эльбруса.

Соревнования стартуют 30 августа на Верхнем Голубом озере, а финишируют спортсмены на станции Гарабаши. Участников ждут 3,8 км плавания, 195 км велогонки и 42 км бега. Регистрация уже открыта на сайте.