В Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса пройдет турнир по триатлону

Кабардино-Балкария

Распечатать

  • © Фото wirestock, Freepik.com
    © Фото wirestock, Freepik.com

В Кабардино-Балкарии состоится высокогорный однодневный турнир по триатлону «Эльбрусмен-2025»

11 мая администрация Кабардино-Балкарии сообщила, что в республике состоится однодневный высокогорный турнир по триатлону «Эльбрусмен-2025». Гонка пройдет через горное озеро, древнее ущелье, вершины и закончится у подножия Эльбруса.

Читайте также:

Соревнования стартуют 30 августа на Верхнем Голубом озере, а финишируют спортсмены на станции Гарабаши.

Участников ждут 3,8 км плавания, 195 км велогонки и 42 км бега. Регистрация уже открыта на сайте.

Как писали Юга.ру, перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» — «Динамо». Стоимость достигает 55 тыс. рублей за место.

горы Курорты и туризм Спорт Триатлон Эльбрус

Новости

Питерские издательства, презентация романов и мастер-класс для детей. В Краснодаре пройдет книжный фестиваль
В Краснодаре в кино показывают фильм «Громовержцы». Под каким названием искать в расписании?
В Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса пройдет турнир по триатлону
Геленджик и Донецк связал сезонный автобус. Узнали расписание
Под Новороссийском отремонтируют участок трассы А-146. Работы планируют закончить в ноябре 2026 года
В Кореновске суд оштрафовал предпринимателя за повреждение объекта культурного наследия

Лента новостей

Реклама на сайте