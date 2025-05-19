В Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса пройдет турнир по триатлону
В Кабардино-Балкарии состоится высокогорный однодневный турнир по триатлону «Эльбрусмен-2025»
11 мая администрация Кабардино-Балкарии сообщила, что в республике состоится однодневный высокогорный турнир по триатлону «Эльбрусмен-2025». Гонка пройдет через горное озеро, древнее ущелье, вершины и закончится у подножия Эльбруса.
Соревнования стартуют 30 августа на Верхнем Голубом озере, а финишируют спортсмены на станции Гарабаши.
Участников ждут 3,8 км плавания, 195 км велогонки и 42 км бега. Регистрация уже открыта на сайте.
Как писали Юга.ру, перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» — «Динамо». Стоимость достигает 55 тыс. рублей за место.
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