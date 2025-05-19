Уралсиб расширил возможности интернет-банка для бизнеса

Уралсиб дополнил функционал интернет-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн» рядом полезных опций и возможностей.

Отчет по переводам В2В в Системе быстрых платежей. Теперь клиенты смогут скачать отчет по операциям в СБП для расчетных счетов за выбранный период. В нем содержится информация о номере и сумме операции, плательщике и получателе перевода, назначении платежа и другие данные.

Обновлен подраздел «Безопасность» в настройках. На странице клиент сразу видит все, что он может изменить в своих настройках безопасности. Здесь же можно подать заявку на изменение кодового слова, которое используют для идентификации клиентов и для восстановления логина и пароля на странице входа в интернет-банк.