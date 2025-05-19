Уралсиб расширил возможности интернет-банка для бизнеса
Уралсиб расширил возможности интернет-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн»
Уралсиб дополнил функционал интернет-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн» рядом полезных опций и возможностей.
Отчет по переводам В2В в Системе быстрых платежей. Теперь клиенты смогут скачать отчет по операциям в СБП для расчетных счетов за выбранный период. В нем содержится информация о номере и сумме операции, плательщике и получателе перевода, назначении платежа и другие данные.
Обновлен подраздел «Безопасность» в настройках. На странице клиент сразу видит все, что он может изменить в своих настройках безопасности. Здесь же можно подать заявку на изменение кодового слова, которое используют для идентификации клиентов и для восстановления логина и пароля на странице входа в интернет-банк.
Читайте также:
Формы заполняемых в интернет-банке документов стали более удобными. В счетах на оплату и актах выполненных работ появились поля «ФИО руководителя» и «ФИО бухгалтера». Доработана форма справки о подтверждающих документах (СПД) при расчетах между резидентами по экспортным контрактам, заключенными с контрагентами из КНР.
Отображение данных по счетам клиента и услугам банка стало более информативным. В карточках кредитных продуктов появилась информация о номере ссудного счета и размере задолженности с разбивкой на сумму основного долга, проценты и пени. Теперь в истории операций можно посмотреть причину отказа банка в исполнении заявки на подключение торгового эквайринга (например — указан неправильный вид деятельности, фото не соответствуют ему и т.п.).
Узнать подробности о продуктах и услугах для малого бизнеса можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.
Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 бесплатных кредиток с доставкой.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)