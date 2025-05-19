Центр, Прикубанский, Черемушки. В Краснодаре 19 мая больше 70 улиц останутся без света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Узнали, где не будет ресурса

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 19 мая отключат электричество.

С 9:00 до 14:00 света не будет по адресу:

  • Гидростроителей, 36.

А с 9:00 до 15:00 по улицам:

  • Московская, 50, 52;
  • Зиповская, 12, 14, 26.

В Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче:

С 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:

  • Рашпилевская, 74, 100, 102, 135, 137;
  • Буденного, 129, 142;
  • Длинная, 100;
  • Горького, 83;
  • Октябрьская, 83, 130-144, 148-164, 167;
  • Пашковская, 72-74;
  • Калинина, 337;
  • Матросова, 60-106, 47-63;
  • Береговая, 62-80;
  • Красных Партизан, 192;
  • Евдокимовская, 47-51, 59;
  • Современная, 2-6;
  • Выселковская, 36;
  • Высоцкого, 40-58;
  • Терновая, 3-19;
  • Современная, 30;
  • Адагумская, 4-8, 13, 3;
  • Адмиралтейская, 2-24;
  • Третьяковская, 33, 58-72;
  • Безуленко, 1;
  • Запорожская, 14-60, 1-35;
  • Курортная, 2-12;
  • Кияшко, 11-19;
  • переулок Кияшко, 1-11, 2-12;
  • Ишунина, 8, 19-27, 32;
  • переулок Ишунина, 6-8, 7;
  • Лусиняна, 9-13;
  • Тургенева, 197-199;
  • 1-й Ленинградский проезд, 16-26, 19-29;
  • Ленинградская, 2-22, 1-27;
  • 1-й Волгоградский проезд, 3-29;
  • 2-й Волгоградский проезд, 4-16,5-29;
  • Волгоградская, 1-39;
  • Гастелло, 1-21, 2-26;
  • Лазурная, 2-22;
  • 1-й проезд Димитрова, 4-10;
  • Димитрова, 4-22;
  • Ярославского, 21, 2-22, 3-17;
  • Шаляпина, 4;
  • Прокофьева, 2;
  • Суздальская, 8;
  • Адлерская, 2, 4;
  • Ангарский проезд, 13, 15, 17;
  • Алмазная, 2;
  • Агрохимическая, 82, 90, 91, 93, 95, 105, 110, 112, 117;
  • Климова, 13;
  • Есенина, 113, 115;
  • Рахманинова, 1;
  • Открытая, 15-33, 18-38, 40-58, 35-47;
  • Ильмовый переулок, 2;
  • Вязовая, 26;
  • Вишневая, 13-81, 32-104;
  • Малиновая, 2-74, 1-61;
  • Стадионная, 1-15, 2-12;
  • Дзержинского, 2-22, 56-62;
  • Куликовского, 4-18, 1-17;
  • Лицейская, 41;
  • Дубинский переулок, 1-9, 2-12;
  • Лунный переулок, 2-10, 3-7;
  • Адыгейская Набережная, 2-50, 5-19, 31-33, 43-57;
  • Чехова, 24-34, 11-21;
  • Ставропольская, 25-31, 22-42, 79, 81, 83;
  • Стеклотарный переулок, 1-33, 2-14.

А с 13:00 до 17:00:

  • Гоголя, 67-77;
  • Садовый переулок, 2-8,1-7;
  • Демченко, 60-62, 101-107;
  • Фадеева, 156-214, 186/2,, 162-214, 267;
  • Суворовский переулок, 2-8, 1-17;
  • Суворова, 1-27, 2-10, 29-55, 12-38;
  • Новый переулок, 58-60;
  • Комсомольская, 132-142, 155-173;
  • Старокорсунская, 2-38, 3-35;
  • Почтовая, 229.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.

Как писали Юга.ру, 18 мая в Прикубанском округе Краснодара более 20 улиц остались без электричества.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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