Центр, Прикубанский, Черемушки. В Краснодаре 19 мая больше 70 улиц останутся без света
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Узнали, где не будет ресурса
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 19 мая отключат электричество.
С 9:00 до 14:00 света не будет по адресу:
- Гидростроителей, 36.
А с 9:00 до 15:00 по улицам:
- Московская, 50, 52;
- Зиповская, 12, 14, 26.
В Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче:
С 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:
- Рашпилевская, 74, 100, 102, 135, 137;
- Буденного, 129, 142;
- Длинная, 100;
- Горького, 83;
- Октябрьская, 83, 130-144, 148-164, 167;
- Пашковская, 72-74;
- Калинина, 337;
- Матросова, 60-106, 47-63;
- Береговая, 62-80;
- Красных Партизан, 192;
- Евдокимовская, 47-51, 59;
- Современная, 2-6;
- Выселковская, 36;
- Высоцкого, 40-58;
- Терновая, 3-19;
- Современная, 30;
- Адагумская, 4-8, 13, 3;
- Адмиралтейская, 2-24;
- Третьяковская, 33, 58-72;
- Безуленко, 1;
- Запорожская, 14-60, 1-35;
- Курортная, 2-12;
- Кияшко, 11-19;
- переулок Кияшко, 1-11, 2-12;
- Ишунина, 8, 19-27, 32;
- переулок Ишунина, 6-8, 7;
- Лусиняна, 9-13;
- Тургенева, 197-199;
- 1-й Ленинградский проезд, 16-26, 19-29;
- Ленинградская, 2-22, 1-27;
- 1-й Волгоградский проезд, 3-29;
- 2-й Волгоградский проезд, 4-16,5-29;
- Волгоградская, 1-39;
- Гастелло, 1-21, 2-26;
- Лазурная, 2-22;
- 1-й проезд Димитрова, 4-10;
- Димитрова, 4-22;
- Ярославского, 21, 2-22, 3-17;
- Шаляпина, 4;
- Прокофьева, 2;
- Суздальская, 8;
- Адлерская, 2, 4;
- Ангарский проезд, 13, 15, 17;
- Алмазная, 2;
- Агрохимическая, 82, 90, 91, 93, 95, 105, 110, 112, 117;
- Климова, 13;
- Есенина, 113, 115;
- Рахманинова, 1;
- Открытая, 15-33, 18-38, 40-58, 35-47;
- Ильмовый переулок, 2;
- Вязовая, 26;
- Вишневая, 13-81, 32-104;
- Малиновая, 2-74, 1-61;
- Стадионная, 1-15, 2-12;
- Дзержинского, 2-22, 56-62;
- Куликовского, 4-18, 1-17;
- Лицейская, 41;
- Дубинский переулок, 1-9, 2-12;
- Лунный переулок, 2-10, 3-7;
- Адыгейская Набережная, 2-50, 5-19, 31-33, 43-57;
- Чехова, 24-34, 11-21;
- Ставропольская, 25-31, 22-42, 79, 81, 83;
- Стеклотарный переулок, 1-33, 2-14.
А с 13:00 до 17:00:
- Гоголя, 67-77;
- Садовый переулок, 2-8,1-7;
- Демченко, 60-62, 101-107;
- Фадеева, 156-214, 186/2,, 162-214, 267;
- Суворовский переулок, 2-8, 1-17;
- Суворова, 1-27, 2-10, 29-55, 12-38;
- Новый переулок, 58-60;
- Комсомольская, 132-142, 155-173;
- Старокорсунская, 2-38, 3-35;
- Почтовая, 229.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.
Как писали Юга.ру, 18 мая в Прикубанском округе Краснодара более 20 улиц остались без электричества.
Сегодня, 09:30Центр, Прикубанский, Черемушки
В Краснодаре 19 мая больше 70 улиц останутся без света