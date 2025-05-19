Центр, Прикубанский, Черемушки. В Краснодаре 19 мая больше 70 улиц останутся без света

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Узнали, где не будет ресурса

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 19 мая отключат электричество.



С 9:00 до 14:00 света не будет по адресу:

Гидростроителей, 36.

А с 9:00 до 15:00 по улицам: