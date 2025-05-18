В Прикубанском округе Краснодара более 20 улиц остались без электричества

В Краснодаре в Прикубанском округе произошла авария. Свет отключили на 23 улицах

18 мая телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил об отключении электричества в Прикубанском округе Краснодара. Специалисты уже устраняют аварию.



Она связана с повреждением на линии 6-10 кВ и отключением 18 трансформаторных подстанций.

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Без света остались улицы: Алуштинская;

Арбатская;

2-я Арбатская;

Бийская;

Булгакова;

Дагестанская;

Живописная;

Интернациональный бульвар;

Карельская;

Киргизская;

Книжная;

Корчагинцев;

Латышская;

Литовская;

Московская;

Революционная;

Топольковый переулок;

Холмская;

Эстонская;

Ягодина;

Янтарная;

1 Мая;

1-е отделение. Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.