В Прикубанском округе Краснодара более 20 улиц остались без электричества
В Краснодаре в Прикубанском округе произошла авария. Свет отключили на 23 улицах
18 мая телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил об отключении электричества в Прикубанском округе Краснодара. Специалисты уже устраняют аварию.
Она связана с повреждением на линии 6-10 кВ и отключением 18 трансформаторных подстанций.
В Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче:
Без света остались улицы:
- Алуштинская;
- Арбатская;
- 2-я Арбатская;
- Бийская;
- Булгакова;
- Дагестанская;
- Живописная;
- Интернациональный бульвар;
- Карельская;
- Киргизская;
- Книжная;
- Корчагинцев;
- Латышская;
- Литовская;
- Московская;
- Революционная;
- Топольковый переулок;
- Холмская;
- Эстонская;
- Ягодина;
- Янтарная;
- 1 Мая;
- 1-е отделение.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.
Как писали Юга.ру, у жителей Анапы до 26 мая не будет горячей воды.
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