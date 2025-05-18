В Прикубанском округе Краснодара более 20 улиц остались без электричества

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в Прикубанском округе произошла авария. Свет отключили на 23 улицах

18 мая телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил об отключении электричества в Прикубанском округе Краснодара. Специалисты уже устраняют аварию.

Она связана с повреждением на линии 6-10 кВ и отключением 18 трансформаторных подстанций. 

В Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче:

Без света остались улицы:

  • Алуштинская;
  • Арбатская;
  • 2-я Арбатская;
  • Бийская;
  • Булгакова;
  • Дагестанская;
  • Живописная;
  • Интернациональный бульвар;
  • Карельская;
  • Киргизская;
  • Книжная;
  • Корчагинцев;
  • Латышская;
  • Литовская;
  • Московская;
  • Революционная;
  • Топольковый переулок;
  • Холмская;
  • Эстонская;
  • Ягодина;
  • Янтарная;
  • 1 Мая;
  • 1-е отделение.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.

Как писали Юга.ру, у жителей Анапы до 26 мая не будет горячей воды.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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