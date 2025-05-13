Таксистов в России обязали ездить только на отечественных машинах

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Госдума РФ приняла законопроект о локализации машин такси

13 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Уже с 1 марта 2026 года сервисы смогут пополнять автопарк только отечественными машинами. Для оценки степени локализации такси введут систему баллов.

Для включения автомобиля в реестр необходимо соблюсти одно из требований:

  • совокупное количество баллов локализации соответствует сумме, установленной правительством для госзакупок;
  • автомобиль произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

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Для некоторых регионов будет отсрочка вступления в силу этих требований. В Калининградской области и Сибири — до 1 марта 2028 года, в Дальневосточном федеральном округе — до 1 марта 2030 года.

С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет сумма набранных баллов локализации.

«В этом законе впервые государство будет определять вертикаль локализации автомобилей во всех регионах РФ», — пояснил председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

При этом из закона не ясны параметры, по которым будут определять степень локализации машин.

Как писали Юга.ру, в Сочи разработали официальную раскраску для автомобилей такси.

Автомобили Такси

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