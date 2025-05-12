У жителей Анапы две недели не будет горячей воды. С чем это связано?

С 13 по 26 мая в Анапе ограничат подачу горячей воды

Телеграм-канал «АО «Теплоэнерго Анапа» сообщил, что с 13 мая в Анапе на тепловых сетях начнутся ежегодные профилактические работы. На это время в городе отключат горячую воду.



Подачу ресурса ограничат в домах, подключенных к централизованному теплоснабжению. Работы продлятся до 26 мая включительно.

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В АО «Теплоэнерго» отметили, что отключение горячей воды необходимо для испытания сетей теплоснабжения, последующего ремонта и замены поврежденных трубопроводов. Также специалисты подготовят оборудование к следующему отопительному сезону.