Матч «быков» с ЦСКА 10 мая покажут в амфитеатре парка «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Трансляцию футбольного матча ЦСКА — «Краснодар» бесплатно покажут в амфитеатре парка

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 10 мая трансляцию матча ФК «Краснодар» с ЦСКА. Все желающие смогут бесплатно посмотреть игру на большом экране в амфитеатре парка «Краснодар». Игра начнется в 19:30 в Москве на «ВЭБ Арене».

Зрителей также ждет развлекательная программа с ведущим, викторинами и подарками. Она начнется за час до матча — в 18:30. Вход свободный.

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Напомним, что сейчас ФК «Краснодар» находится на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 61 очко. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», заработавший 57 очков, на третьей — московский ЦСКА (52 очка). 

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парк «Краснодар» Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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