Без интернета на «майских»? В России массовый сбой связи из-за подготовки к 9 мая

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В Москве и нескольких регионах 5 мая перестал работать мобильный интернет крупных операторов связи. Доступ ограничили в целях безопасности

5 мая сервисы «Сбой.РФ» и Downdetector зафиксировали массовые жалобы на работу операторов сотовой связи. Сбой произошел в «Билайн» (почти 5 тыс. жалоб), МТС, «Мегафон»,«Теле2», Yota и других. Также есть жалобы на проблемы в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.

В основном сбои наблюдаются в Москве, где сегодня прошла репетиция парада 9 мая. В столице тестировали пролеты авиации.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что москвичи получают смс-сообщения от Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация (РСЧС). В них говорится, что «возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением проходящих праздничных мероприятий».

На проблемы со связью и доступом в интернет также жалуются жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Чебоксар, Ростовской и Астраханской областей.

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5 мая губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем телеграм-канале о возможных ограничениях связи в праздничные дни. Это связано с безопасностью.

«Возможно временное понижение скорости передачи данных мобильного интернета и сотовой связи без предварительного уведомления абонентов», — сообщил губернатор.

Ранее Юга.ру писали, что власти Ростовской области подтвердили, что замедляют интернет по ночам в целях безопасности. Власти Астраханской области также предупредили о замедлении мобильного интернета.

Безопасность День Победы Интернет Мобильная связь Парады СВО

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