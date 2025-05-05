Без интернета на «майских»? В России массовый сбой связи из-за подготовки к 9 мая
В Москве и нескольких регионах 5 мая перестал работать мобильный интернет крупных операторов связи. Доступ ограничили в целях безопасности
5 мая сервисы «Сбой.РФ» и Downdetector зафиксировали массовые жалобы на работу операторов сотовой связи. Сбой произошел в «Билайн» (почти 5 тыс. жалоб), МТС, «Мегафон»,«Теле2», Yota и других. Также есть жалобы на проблемы в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.
В основном сбои наблюдаются в Москве, где сегодня прошла репетиция парада 9 мая. В столице тестировали пролеты авиации.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что москвичи получают смс-сообщения от Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация (РСЧС). В них говорится, что «возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением проходящих праздничных мероприятий».
На проблемы со связью и доступом в интернет также жалуются жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Чебоксар, Ростовской и Астраханской областей.
5 мая губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем телеграм-канале о возможных ограничениях связи в праздничные дни. Это связано с безопасностью.
«Возможно временное понижение скорости передачи данных мобильного интернета и сотовой связи без предварительного уведомления абонентов», — сообщил губернатор.
Ранее Юга.ру писали, что власти Ростовской области подтвердили, что замедляют интернет по ночам в целях безопасности. Власти Астраханской области также предупредили о замедлении мобильного интернета.