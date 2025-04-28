Жители Краснодарского края в мае смогут увидеть звездопад. Где и когда его лучше наблюдать?

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Дарьи Маяковской для Юга.ру
    © Фото Дарьи Маяковской для Юга.ру

На Кубани можно будет увидеть метеорный поток эта-Аквариды, известный также как Майские Аквариды

Пресс-служба «Московского планетария» сообщила, что до 28 мая жители Краснодарского края могут наблюдать звездопад Аквариды. Наибольшая активность ожидается с 3 по 10 мая. Пик придется на 6 мая.

По прогнозам специалистов, звезды будут падать со скоростью до 40 метеоров в час. Их можно будет увидеть невооруженным глазом.

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Время наблюдения: предрассветные часы (с 2:00 до 4:00) и вдали от городских огней.

Куда смотреть: на юго-восточный горизонт, ориентир — Летний Треугольник. Радиант располагается левее (восточнее) и ниже звезды Альтаир. Смотреть на область неба между горизонтом и астеризмом Летний Треугольник.

В краснодарском астроклубе «Вега» сообщили Юга.ру, что жители Краснодарского края смогут наблюдать поток Аквариды, если не помешает Луна. 

Метеоры этого потока отличаются высокой скоростью, достигающей почти 67 км/сек, и часто оставляют яркие белые следы на небе. Источником звездопада является пылевой след, оставшийся от кометы Галлея.

  • © Скриншот фото с сайта planetarium-moscow.ru
    © Скриншот фото с сайта planetarium-moscow.ru

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края в апреле смогли видеть звездопад Лириды.

Космос Краснодар Наука

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