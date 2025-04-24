Россияне смогут стать акционерами Авито: Kismet готовит компанию к IPO и привлекает новых инвесторов

Компания под управлением группы «Россельхозбанка» стала владельцем 50% акций Авито

Как сообщила пресс-служба Авито, компания под управлением «Россельхозбанка» стала владельцем половины акций классифайда [онлайн-сервис объявлений от частных лиц и компаний, сгруппированных по темам. — Прим. Юга.ру].

Kismet Capital Group (Kismet, «Кисмет Капитал Груп») — российский инвестиционный холдинг, сфокусированный на технологиях и потребительском секторе, с опытом проведения IPO на российских и международных рынках.



АО «Российский Сельскохозяйственный банк» («Россельхозбанк», РСХБ) — крупнейший банк России, основанный в 2000 году для поддержки агропромышленного сектора и сельских территорий. Предоставляет полный спектр банковских услуг и лидирует в финансировании АПК.

В 2022 году «Россельхозбанк» профинансировал покупку «Авито» и помог с консультациями Kismet. Банк выбрали как «надежного финансового партнера, заинтересованного в росте и сохранении независимости классифайда». Сделку между РСХБ и Kismet закрыли в апреле 2025 года на конфиденциальных условиях. Теперь стороны обсуждают выход Авито на публичные рынки капитала.

«За 2,5 года нашего владения Авито вырос почти в 2 раза — до 11 тысяч человек — и показал впечатляющий рост бизнеса, в том числе за счет появления и усиления новых вертикалей. Это прежде всего заслуга менеджмента и всей команды, благодаря которым Авито стал неотъемлемой частью жизни десятков миллионов россиян. И Kismet, и РСХБ будут продолжать поддерживать операционную команду Компании в рамках одобренной стратегии и заинтересованы в создании долгосрочной акционерной стоимости Авито. Совместно с РСХБ мы рассматриваем возможность выхода Авито на публичные рынки капитала и уверены, что новый этап партнерства приведет к усилению позиций компании и создаст дополнительную ценность для клиентов, сотрудников и акционеров Авито», — рассказал основатель «Кисмет Капитал Груп» Иван Таврин.

Сергей Галицкий или Илон Маск: Узнайте, кто вы в мире финансов