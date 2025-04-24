Россияне смогут стать акционерами Авито: Kismet готовит компанию к IPO и привлекает новых инвесторов
Компания под управлением группы «Россельхозбанка» стала владельцем 50% акций Авито
Как сообщила пресс-служба Авито, компания под управлением «Россельхозбанка» стала владельцем половины акций классифайда [онлайн-сервис объявлений от частных лиц и компаний, сгруппированных по темам. — Прим. Юга.ру].
Kismet Capital Group (Kismet, «Кисмет Капитал Груп») — российский инвестиционный холдинг, сфокусированный на технологиях и потребительском секторе, с опытом проведения IPO на российских и международных рынках.
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» («Россельхозбанк», РСХБ) — крупнейший банк России, основанный в 2000 году для поддержки агропромышленного сектора и сельских территорий. Предоставляет полный спектр банковских услуг и лидирует в финансировании АПК.
В 2022 году «Россельхозбанк» профинансировал покупку «Авито» и помог с консультациями Kismet. Банк выбрали как «надежного финансового партнера, заинтересованного в росте и сохранении независимости классифайда».
Сделку между РСХБ и Kismet закрыли в апреле 2025 года на конфиденциальных условиях. Теперь стороны обсуждают выход Авито на публичные рынки капитала.
«За 2,5 года нашего владения Авито вырос почти в 2 раза — до 11 тысяч человек — и показал впечатляющий рост бизнеса, в том числе за счет появления и усиления новых вертикалей. Это прежде всего заслуга менеджмента и всей команды, благодаря которым Авито стал неотъемлемой частью жизни десятков миллионов россиян.
И Kismet, и РСХБ будут продолжать поддерживать операционную команду Компании в рамках одобренной стратегии и заинтересованы в создании долгосрочной акционерной стоимости Авито.
Совместно с РСХБ мы рассматриваем возможность выхода Авито на публичные рынки капитала и уверены, что новый этап партнерства приведет к усилению позиций компании и создаст дополнительную ценность для клиентов, сотрудников и акционеров Авито», — рассказал основатель «Кисмет Капитал Груп» Иван Таврин.
Сергей Галицкий или Илон Маск:
«Авито — уникальная платформа, где миллионы людей могут начать свой бизнесс нуля. Менеджмент компании обладает уникальной экспертизой управления мирового уровня, аакционеры — большим опытом в технологическом секторе. Мы рассчитываем на рост капитализации Авито, доверяем команде Kismet и операционному менеджменту Авито в вопросах развития бизнеса», — отметили в пресс-службе «Россельхозбанка».