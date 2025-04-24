Уралсиб вошел в топ-10 банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Уралсиб вошел в рейтинг банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса за 2024 год

Банк Уралсиб занял девятое место в рейтинге по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2024 году. Исследование представил «Эксперт РА». 

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За 2024 год представителям малого и среднего бизнеса банк выдал 73,1 млрд рублей кредитов. Рост объемов выдач к 2023 году составил 26%. По итогам 2024 года портфель кредитов МСБ вырос на 21% и составил 32 млрд рублей.

Уралсиб предлагает предпринимателям линейку финансовых продуктов и услуг, удобные сервисы и другие возможности для ведения и развития малого бизнеса.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Кредитование Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

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