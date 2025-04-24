Уралсиб вошел в топ-10 банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса

Уралсиб вошел в рейтинг банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса за 2024 год

Банк Уралсиб занял девятое место в рейтинге по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2024 году. Исследование представил «Эксперт РА».

За 2024 год представителям малого и среднего бизнеса банк выдал 73,1 млрд рублей кредитов. Рост объемов выдач к 2023 году составил 26%. По итогам 2024 года портфель кредитов МСБ вырос на 21% и составил 32 млрд рублей.

Уралсиб предлагает предпринимателям линейку финансовых продуктов и услуг, удобные сервисы и другие возможности для ведения и развития малого бизнеса.