Уралсиб вошел в топ-10 ипотечных банков за 2024 год — Эксперт РА

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб вошел в топ-10 российских банков по величине ипотечного портфеля по итогам 2024 года

Согласно данным аналитического исследования Эксперт РА, Уралсиб вошел в топ-10 российских банков по объему ипотечного портфеля по итогам 2024 года.

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В прошлом году банк увеличил ипотечный портфель с 131,4 млрд до 138,3 млрд рублей. За 2024 год объем выдачи кредитов составил 23,5 млрд рублей. Из них 18,1 млрд выдали на покупку жилья на первичном рынке.

Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам — «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из предложений банка наиболее востребованным стало кредитование на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу.

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Деньги Ипотека Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

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