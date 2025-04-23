Уралсиб вошел в топ-10 ипотечных банков за 2024 год — Эксперт РА

В прошлом году банк увеличил ипотечный портфель с 131,4 млрд до 138,3 млрд рублей. За 2024 год объем выдачи кредитов составил 23,5 млрд рублей. Из них 18,1 млрд выдали на покупку жилья на первичном рынке.



Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам — «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из предложений банка наиболее востребованным стало кредитование на покупку вторичного жилья.