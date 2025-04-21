В Краснодаре в районе Западного обхода на пять месяцев перекрыли проезд
В Прикубанском округе Краснодара отремонтируют дорогу и построят коллектор. На время работ там перекрыли проезд
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 21 апреля в Прикубанском округе перекрыли два участка дорог. Ограничения связаны с ремонтом дороги и строительством канализационного коллектора.
Автомобили не смогут проехать проехать по улице Лесопосадочной от 29-й Линии до 32-й Линии, а также по улице Кудухова от Западного Обхода до Лесопосадочной.
Завершить работы планируют до 21 сентября.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства попросили краснодарских водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
Как писали Юга.ру, в Музыкальном микрорайоне Краснодара начали ремонт улицы Есенина. За два года ее попробуют превратить в «современную автомагистраль».