В Краснодаре в районе Западного обхода на пять месяцев перекрыли проезд

В Прикубанском округе Краснодара отремонтируют дорогу и построят коллектор. На время работ там перекрыли проезд

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 21 апреля в Прикубанском округе перекрыли два участка дорог. Ограничения связаны с ремонтом дороги и строительством канализационного коллектора.

Автомобили не смогут проехать проехать по улице Лесопосадочной от 29-й Линии до 32-й Линии, а также по улице Кудухова от Западного Обхода до Лесопосадочной.



Завершить работы планируют до 21 сентября.



В департаменте транспорта и дорожного хозяйства попросили краснодарских водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.