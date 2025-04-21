В Краснодаре в районе Западного обхода на пять месяцев перекрыли проезд

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Прикубанском округе Краснодара отремонтируют дорогу и построят коллектор. На время работ там перекрыли проезд

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 21 апреля в Прикубанском округе перекрыли два участка дорог. Ограничения связаны с ремонтом дороги и строительством канализационного коллектора.

Схема ограничений

Схема ограничений

Автомобили не смогут проехать проехать по улице Лесопосадочной от 29-й Линии до 32-й Линии, а также по улице Кудухова от Западного Обхода до Лесопосадочной.

Завершить работы планируют до 21 сентября.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства попросили краснодарских водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Как писали Юга.ру, в Музыкальном микрорайоне Краснодара начали ремонт улицы Есенина. За два года ее попробуют превратить в «современную автомагистраль».

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог Строительство Транспорт

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