Предприниматели могут получить до 21 000 бонусов от Минэкономразвития для продвижения на Авито. Как это сделать?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото v.ivash, ru.freepik.com
    © Фото v.ivash, ru.freepik.com

Минэкономразвития и Авито продлили программу поддержки предпринимателей. Рассказываем, кто и как может в ней поучаствовать

Минэкономразвития России и сервис Авито расширили партнерскую программу для малого и среднего бизнеса. Участники смогут получить до 21 000 бонусов на продвижение товаров и услуг, а также персональную поддержку экспертов платформы.

Программа реализуется через центры «Мой бизнес», оператором выступает Национальное агентство развития предпринимательства.

Кто может участвовать?

  • ИП и компании, работающие в сфере продажи товаров;
  • Самозанятые в сфере услуг.

Важно: программа действует для новых пользователей Авито и предпринимателей, которые  ранее не использовали платформу активно. Их расходы на продвижение за последние 6 месяцев не должны превышать 1000 рублей в месяц.

От выставки до барахолки:

Как работают бонусы?

  • 1000 бонусов автоматически начисляются новым пользователям Авито после верификации в категориях «Товары» или «Услуги»;
  • 10 000 бонусов — за первые траты от 5000 рублей на продвижение в течение первого месяца;
  • еще 10 000 бонусов — за аналогичную активность во втором месяце.

Итого: до 21 000 бонусов. Средства можно использовать для повышения видимости объявлений и привлечения клиентов.

Что еще получают участники?  

  • Инструкцию по работе на Авито с советами от экспертов.  
  • Значок «Проверенный профиль», который, по данным платформы, удваивает шансы на сделку.  
  • Предприниматели, обратившиеся через региональные центры «Мой бизнес», — индивидуальную помощь ментора от Авито. Он поможет настроить стратегию продвижения и адаптироваться на платформе. 

Как присоединиться?  

Обратиться в ближайший центр «Мой бизнес» или подать заявку на Авито по ссылке.  

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Статистика

Управляющий директор Авито Влад Федулов отметил, что с 2023 года программой воспользовались более 4000 предпринимателей, чаще других — в сфере строительства и продажи мебели, одежды и обуви. Самыми активными регионами стали Московская, Вологодская области, Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

По словам замминистра экономразвития РФ Татьяны Илюшниковой, для малого бизнеса Авито — площадка с низким порогом входа, где можно быстро тестировать идеи. Такие инициативы помогают бизнесу масштабироваться: за два года общая поддержка МСП превысила 375 млн рублей.

Как писали Юга.ру, по результатам опроса, четверть (25%) жителей Краснодара планируют открыть свое дело, еще 17% трудятся как самозанятые или занимаются бизнесом параллельно с работой в найме.

Авито Интернет Малый и средний бизнес Министерство экономического развития РФ поддержка малого бизнеса Экономика

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