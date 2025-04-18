Предприниматели могут получить до 21 000 бонусов от Минэкономразвития для продвижения на Авито. Как это сделать?

Минэкономразвития и Авито продлили программу поддержки предпринимателей. Рассказываем, кто и как может в ней поучаствовать

Минэкономразвития России и сервис Авито расширили партнерскую программу для малого и среднего бизнеса. Участники смогут получить до 21 000 бонусов на продвижение товаров и услуг, а также персональную поддержку экспертов платформы.

Важно: программа действует для новых пользователей Авито и предпринимателей, которые ранее не использовали платформу активно. Их расходы на продвижение за последние 6 месяцев не должны превышать 1000 рублей в месяц.

Итого: до 21 000 бонусов. Средства можно использовать для повышения видимости объявлений и привлечения клиентов.

Обратиться в ближайший центр «Мой бизнес» или подать заявку на Авито по ссылке .

Статистика

Управляющий директор Авито Влад Федулов отметил, что с 2023 года программой воспользовались более 4000 предпринимателей, чаще других — в сфере строительства и продажи мебели, одежды и обуви. Самыми активными регионами стали Московская, Вологодская области, Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

По словам замминистра экономразвития РФ Татьяны Илюшниковой, для малого бизнеса Авито — площадка с низким порогом входа, где можно быстро тестировать идеи. Такие инициативы помогают бизнесу масштабироваться: за два года общая поддержка МСП превысила 375 млн рублей.