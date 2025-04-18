Предприниматели могут получить до 21 000 бонусов от Минэкономразвития для продвижения на Авито. Как это сделать?
Минэкономразвития и Авито продлили программу поддержки предпринимателей. Рассказываем, кто и как может в ней поучаствовать
Минэкономразвития России и сервис Авито расширили партнерскую программу для малого и среднего бизнеса. Участники смогут получить до 21 000 бонусов на продвижение товаров и услуг, а также персональную поддержку экспертов платформы.
Программа реализуется через центры «Мой бизнес», оператором выступает Национальное агентство развития предпринимательства.
Кто может участвовать?
- ИП и компании, работающие в сфере продажи товаров;
- Самозанятые в сфере услуг.
Важно: программа действует для новых пользователей Авито и предпринимателей, которые ранее не использовали платформу активно. Их расходы на продвижение за последние 6 месяцев не должны превышать 1000 рублей в месяц.
От выставки до барахолки:
Как работают бонусы?
- 1000 бонусов автоматически начисляются новым пользователям Авито после верификации в категориях «Товары» или «Услуги»;
- 10 000 бонусов — за первые траты от 5000 рублей на продвижение в течение первого месяца;
- еще 10 000 бонусов — за аналогичную активность во втором месяце.
Итого: до 21 000 бонусов. Средства можно использовать для повышения видимости объявлений и привлечения клиентов.
Что еще получают участники?
- Инструкцию по работе на Авито с советами от экспертов.
- Значок «Проверенный профиль», который, по данным платформы, удваивает шансы на сделку.
- Предприниматели, обратившиеся через региональные центры «Мой бизнес», — индивидуальную помощь ментора от Авито. Он поможет настроить стратегию продвижения и адаптироваться на платформе.
Как присоединиться?
Обратиться в ближайший центр «Мой бизнес» или подать заявку на Авито по ссылке.
Статистика
Управляющий директор Авито Влад Федулов отметил, что с 2023 года программой воспользовались более 4000 предпринимателей, чаще других — в сфере строительства и продажи мебели, одежды и обуви. Самыми активными регионами стали Московская, Вологодская области, Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
По словам замминистра экономразвития РФ Татьяны Илюшниковой, для малого бизнеса Авито — площадка с низким порогом входа, где можно быстро тестировать идеи. Такие инициативы помогают бизнесу масштабироваться: за два года общая поддержка МСП превысила 375 млн рублей.
Как писали Юга.ру, по результатам опроса, четверть (25%) жителей Краснодара планируют открыть свое дело, еще 17% трудятся как самозанятые или занимаются бизнесом параллельно с работой в найме.