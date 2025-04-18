С 1 мая стадион «Краснодар» переименуют в «Ozon Арена». Но не все этому рады
ФК «Краснодар» переименует домашний стадион в «Ozon Арена». Собрали мнения из соцсетей
18 апреля пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила о переименовании домашнего стадиона в «Ozon Арена». Это связано с тем, что «быки» стали сотрудничать с компанией Ozon.
Стадион переименуют с 1 мая. Логотип компании появится на форме игроков основной команды в новом сезоне РПЛ.
Возле парка и стадиона «Краснодар» паркуют машины на газонах и тротуарах:
Сотрудничество продлится до 2029 года. Оно охватит и другие совместные проекты. Какие — не уточняется. Также не говорится о сумме сделки.
В комментариях пользователи соцсетей по-разному отреагировали на новость о переименовании стадиона ФК «Краснодар»:
«Какой ужас. Зачем?».
«Главное, что выгодно».
«Отжали и тут все».
«Как посмели заработать денег».
«Главное, чтобы за их счет были куплены новые игроки».
«Скоро будет «Wildberries парк».
«Галицкий вечно жить не будет, а клуб и парк содержать кому-то надо».
«Теперь трансферы проходить будут быстрее, доставка Ozon, вроде, быстро работает».
Как писали Юга.ру, Галицкий больше не значится в списке тысячи богатейших людей планеты по версии Forbes.