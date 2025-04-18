С 1 мая стадион «Краснодар» переименуют в «Ozon Арена». Но не все этому рады

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФК «Краснодар» переименует домашний стадион в «Ozon Арена». Собрали мнения из соцсетей

18 апреля пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила о переименовании домашнего стадиона в «Ozon Арена». Это связано с тем, что «быки» стали сотрудничать с компанией Ozon.

Стадион переименуют с 1 мая. Логотип компании появится на форме игроков основной команды в новом сезоне РПЛ.

Возле парка и стадиона «Краснодар» паркуют машины на газонах и тротуарах:

Сотрудничество продлится до 2029 года. Оно охватит и другие совместные проекты. Какие — не уточняется. Также не говорится о сумме сделки.

В комментариях пользователи соцсетей по-разному отреагировали на новость о переименовании стадиона ФК «Краснодар»:

«Какой ужас. Зачем?».

«Главное, что выгодно».

«Отжали и тут все».

«Как посмели заработать денег».

«Главное, чтобы за их счет были куплены новые игроки».

«Скоро будет «Wildberries парк».

«Галицкий вечно жить не будет, а клуб и парк содержать кому-то надо».

«Теперь трансферы проходить будут быстрее, доставка Ozon, вроде, быстро работает».

Как писали Юга.ру, Галицкий больше не значится в списке тысячи богатейших людей планеты по версии Forbes.

Болельщики Краснодар Сергей Галицкий Спорт Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол

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