С 1 мая стадион «Краснодар» переименуют в «Ozon Арена». Но не все этому рады

18 апреля пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила о переименовании домашнего стадиона в «Ozon Арена». Это связано с тем, что «быки» стали сотрудничать с компанией Ozon. Стадион переименуют с 1 мая. Логотип компании появится на форме игроков основной команды в новом сезоне РПЛ.

Сотрудничество продлится до 2029 года. Оно охватит и другие совместные проекты. Какие — не уточняется. Также не говорится о сумме сделки.



В комментариях пользователи соцсетей по-разному отреагировали на новость о переименовании стадиона ФК «Краснодар»:



«Какой ужас. Зачем?».



«Главное, что выгодно».



«Отжали и тут все».



«Как посмели заработать денег».



«Главное, чтобы за их счет были куплены новые игроки».



«Скоро будет «Wildberries парк».



«Галицкий вечно жить не будет, а клуб и парк содержать кому-то надо».



«Теперь трансферы проходить будут быстрее, доставка Ozon, вроде, быстро работает».