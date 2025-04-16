Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLCrB
Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил акцию «Бизнес старт» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «Бизнес старт (с пакетом «Привилегия»)» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка — юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

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Откройте расчетный счет с пакетом услуг «Привилегия», подключите услугу торгового эквайринга и получите:

  • льготные ставки комиссии на торговый эквайринг в категориях «Продовольственные магазины, супермаркеты», «Фастфуд», «Рестораны, бары, кейтеринг»*;
  • процессинговую плату вне зависимости от количества терминалов и оборотов — бесплатно в течение четырех месяцев (включая месяц заключения договора).

Акция стартовала 7 апреля и будет действовать включительно до 31 мая.

Узнать подробности об акции «Бизнес старт (с пакетом «Привилегия»)» и других продуктах для бизнеса можно на сайте Уралсиба или по телефону 8-800-700-77-16.

*МСС 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5811, 5812, 5813, 5814.

Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредиток с доставкой.

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