Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Банк Уралсиб запустил акцию «Бизнес старт» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «Бизнес старт (с пакетом «Привилегия»)» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка — юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

Откройте расчетный счет с пакетом услуг «Привилегия», подключите услугу торгового эквайринга и получите: льготные ставки комиссии на торговый эквайринг в категориях «Продовольственные магазины, супермаркеты», «Фастфуд», «Рестораны, бары, кейтеринг»*;

процессинговую плату вне зависимости от количества терминалов и оборотов — бесплатно в течение четырех месяцев (включая месяц заключения договора). Акция стартовала 7 апреля и будет действовать включительно до 31 мая.

Узнать подробности об акции «Бизнес старт (с пакетом «Привилегия»)» и других продуктах для бизнеса можно на сайте Уралсиба или по телефону 8-800-700-77-16.

*МСС 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5811, 5812, 5813, 5814.