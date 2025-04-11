Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 дебетовок с бесплатным обслуживанием
Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в топ-10 самых выгодных дебетовок с бесплатным обслуживанием
В исследовании, подготовленным порталом Банкирос.ру, рассматривали только те продукты, по которым банки предлагают бесплатное обслуживание без дополнительных условий.
При составлении рейтинга аналитики учитывали:
- стоимость обслуживания и смс-уведомлений;
- возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток;
- возможность доставки карты;
- наличие платных подписок.
«Прибыль» — флагманский продукт Уралсиба. На карту начисляют кешбэк за покупки и проценты на остаток. С ней можно оформлять онлайн-заказы и доставки на дом.
Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, автокредит Уралсиба возглавил рейтинг лучших займов без первоначального взноса.
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