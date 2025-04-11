Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 дебетовок с бесплатным обслуживанием

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в топ-10 самых выгодных дебетовок с бесплатным обслуживанием

В исследовании, подготовленным порталом Банкирос.ру, рассматривали только те продукты, по которым банки предлагают бесплатное обслуживание без дополнительных условий.

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При составлении рейтинга аналитики учитывали: стоимость обслуживания и смс-уведомлений;

возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток;

возможность доставки карты;

наличие платных подписок. «Прибыль» — флагманский продукт Уралсиба. На карту начисляют кешбэк за покупки и проценты на остаток. С ней можно оформлять онлайн-заказы и доставки на дом.

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.