Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 дебетовок с бесплатным обслуживанием

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLCr5
Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в топ-10 самых выгодных дебетовок с бесплатным обслуживанием

В исследовании, подготовленным порталом Банкирос.ру, рассматривали только те продукты, по которым банки предлагают бесплатное обслуживание без дополнительных условий.

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При составлении рейтинга аналитики учитывали:

  • стоимость обслуживания и смс-уведомлений;
  • возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток;
  • возможность доставки карты;
  • наличие платных подписок.

«Прибыль» — флагманский продукт Уралсиба. На карту начисляют кешбэк за покупки и проценты на остаток. С ней можно оформлять онлайн-заказы и доставки на дом.  

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, автокредит Уралсиба возглавил рейтинг лучших займов без первоначального взноса.

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