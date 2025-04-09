Курорт «Роза Хутор» завершает горнолыжный сезон. В межсезонье откроется горный парк «Стрела»

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Стало известно, когда на курорте «Роза Хутор» завершится горнолыжный сезон

Пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что горнолыжный сезон завершится 13 апреля. Основные канатные дороги и аттракцион родельбан будут на технической профилактике до 29 апреля.

Для отдыхающих в экскурсионном режиме будет работать канатная дорога «Стрела». На высоте 1600 метров над уровнем моря гости курорта смогут посетить одноименный горный парк с разнообразными развлечениями и активностями. Здесь можно сделать яркие фото не только среди горных пейзажей, но и в оборудованных фотозонах.

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На период межсезонья несколько альпак из парка «Пача Мама» и некоторые хаски из Хаски-хутора временно переедут в вольер «Стрелы». Познакомиться здесь можно не только с наземными, но и с подводным обитателями. Морской тоннель перенесет желающих в почти настоящее глубоководное пространство.

По понедельника по среду в горном парке «Стрела» будут проводить мастер-классы от студии «Олгиз» по росписи камней, живописи на холсте, созданию украшений. Творческие занятия организует и центр «Время детства». Вместе с аниматорами ребята всех возрастов смогут увлекательно провести время в обучении и активностях. В парке также откроется выставка горной техники.

С 29 апреля канатные дороги, ведущие в Горную Олимпийскую деревню (1100 м) и на Роза Пик (2320 м) и аттракцион родельбан начнут работать в обычном режиме. С этого дня на курорте официально стартует летний сезон.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» на Аллее славы состоялось открытие медали титулованной фигуристки России Алины Загитовой.

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