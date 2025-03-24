В горах Сочи на Аллее славы установили медаль в честь олимпийской чемпионки Алины Загитовой

Аллея славы «Роза Хутор» — это персональные золотые медали олимпийских спортсменов с их изображениями, именами и титулами в окружении оливковых ветвей. Они установлены на ограждении набережной реки Мзымты в центре курорта в Роза Долине.

С 2024 года Аллею славы «Роза Хутор» украшали 27 медалей отечественных спортсменов-олимпийцев. Теперь здесь появилась еще одна — в честь спортивных достижений российской фигуристки Алины Загитовой.



Эта фигуристка-одиночница завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она является Олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой России и Европы 2018 года, чемпионкой мира 2019 года, победительницей Гран-при 2018 года. Также Алина Загитова вошла в историю спорта как самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне.