В горах Сочи на Аллее славы установили медаль в честь олимпийской чемпионки Алины Загитовой
22 марта на курорте «Роза Хутор» на Аллее славы состоялось открытие медали титулованной фигуристки России Алины Загитовой
Аллея славы «Роза Хутор» — это персональные золотые медали олимпийских спортсменов с их изображениями, именами и титулами в окружении оливковых ветвей. Они установлены на ограждении набережной реки Мзымты в центре курорта в Роза Долине.
С 2024 года Аллею славы «Роза Хутор» украшали 27 медалей отечественных спортсменов-олимпийцев. Теперь здесь появилась еще одна — в честь спортивных достижений российской фигуристки Алины Загитовой.
Эта фигуристка-одиночница завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она является Олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой России и Европы 2018 года, чемпионкой мира 2019 года, победительницей Гран-при 2018 года. Также Алина Загитова вошла в историю спорта как самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне.
Чемпионат по фриски и Кубок России по сноуборду:
«Мне очень приятно, что на Аллее славы «Роза Хутор» есть теперь и моя личная медаль. Этот курорт также навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта. Отрадно, что наследие сочинской Олимпиады сегодня процветает и дарит радость активного отдыха миллионам наших соотечественников. Для меня очень важно, что на Аллее славы есть медали многих наших прославленных фигуристов и быть в одном ряду с ними — большая честь», — рассказала Алина Загитова по время церемонии открытия медали.
Рядом с каждой именной медалью на Аллее славы размещены таблички с QR-кодом. При наведении на него можно получить информацию об олимпийском чемпионе, виде спорта и достижениях. Также эти сведения опубликованы на сайте.
«Открывая новые медали на Аллее славы, мы сохраняем нашу олимпийскую историю. И, конечно, установить персональную медаль титулованной спортсменки Алины Загитовой почетно вдвойне. Тем самым мы демонстрируем не только преемственность поколений, но и то, что лучшие спортивные достижения по-прежнему принадлежат нашим атлетам, и отечественному спорту», — отметил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
Курорт планирует устанавливать на Аллее славы новые персональные медали в честь отечественных спортсменов.
Как писали Юга.ру, горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до 13 апреля.