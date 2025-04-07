От «Гретцких орехов» до поздравлений на Останкинской башне: как в России отмечают 895 шайб Овечкина — новый рекорд НХЛ

Как в России отреагировали на исторический рекорд хоккеиста Александра Овечкина

Что случилось?



Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором исторического рекорда — 895 шайб в регулярном чемпионате НХЛ. Он превзошел достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который забил за сезон 894 гола.



6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» сыграли против «Айлендерс». На 7:26 второго периода Овечкин забил гол в большинстве, передачи на который отдали Том Уилсон и Дилан Строум. Этот момент стал решающим для установления рекорда.

Рекорд россиянина вызвал бурные реакции как за океаном, так и в России. Например, платформа объявлений Avito на сутки изменила логотип в своих соцсетях на OVIto, сопроводив это сообщением: «Поздравляем Александра Овечкина с новым рекордом НХЛ — 895 забитых шайб! На сутки меняем наш логотип на легендарное имя легендарного хоккеиста. Гордимся тобой, Ови! Ты сделал это, это история!».

НХЛ также отметила достижение Овечкина сменой логотипа в соцсетях. Легенды спорта, включая Майкла Джордана, Майкла Фелпса и Сидни Кросби, записали видеообращения с поздравлениями.

Российские компании поддержали хоккеиста креативными акциями. Сеть «О’кей» в своем telegram-канале опубликовала пост: «Рекорд побит, орехи тоже», а в магазинах разместили баннеры с надписью «Гретцкие орехи — всё». Ранее Александр Овечкин стал лицом новой рекламной кампании «Магнита».

В Москве на фасаде Останкинской башни появилась надпись «Овечкин — 895! Гордимся!»:

Издание «Спортс″» опубликовало петицию за переименование грецкого ореха в «овечкинский». Если наберется более 10 тысяч подписей, инициативу направят в Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН.

Певец Сергей Жуков записал новую версию хита «18 мне уже» и клипа на него в честь рекорда спортсмена. Для создания видео «Руки Вверх!» привлекли звезд КХЛ, телеканала СТС и сериала «Молодежка».

На главной странице поиска в «Яндексе» появился виджет с отсылкой к победной 895-ой шайбе Овечкина: