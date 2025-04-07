На курорте «Роза Хутор» покажут старинные русские народные костюмы

Сергей Глебушкин — этнограф, кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного института культуры. Ученый начал формировать свою уникальную коллекцию почти 30 лет назад. Сегодня собрание включает больше 300 костюмов — всего порядка 2 тыс. предметов. Выставки русского национального костюма Глебушкин проводил по всему миру.

«Традиционный костюм выразительно и ярко представляет код народа, обращение к нему помогает осмыслить и сохранить национальные традиции и ценности, наладить связь между прошлым и будущим. На выставке «Узоры русской души» будет представлено 20 экспонатов, возраст некоторых из них превышает сотню лет. Сергей Глебушкин не просто собирает костюмы, но тщательно реставрирует их. Это позволяет знакомиться с ручным мастерством предков, а также с историческими значениями тех или иных элементов в русском наряде», — рассказала управляющая этнопарка «Моя Россия» Светлана Ермилова.

Торжественное открытие выставки «Узоры русской души» состоится 11 апреля в 15:00 в этнокомплексе «Моя Россия» (павильон «Центральная Россия»). Можно будет не только увидеть уникальные артефакты, но и познакомиться с коллекционером Сергеем Глебушкиным. Посещение выставки бесплатное, по билету в этнопарк. Экспозиция будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.