В горах Сочи специалисты-сомнологи проведут форум об управлении здоровьем

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» 21-23 мая пройдет форум «Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить»

Мероприятие организуют ведущий сомнолог России Роман Бузунов, проект SleepWellness.ru и команда Life Balance отеля Rosa Springs. Основная цель форума «Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить» — сформировать подход к самостоятельному управлению физическим и психическим здоровьем.

Запланированы 15 лекций, практикумы, мастер-классы и выставка продуктов и технологий для улучшения сна и качества жизни. Участники форума смогут пройти индивидуальные обследования у медицинских специалистов. В финале мероприятия состоится закрытый гала-ужин со спикерами.

Снега еще много:

В первый день форума участники познакомятся с методами, направленными на возвращение гармонии в жизнь. Во второй день эксперты поделятся рекомендациями по улучшению качества сна и расскажут о методах управления стрессом. В заключительный день спикеры обсудят, как сон влияет на здоровье и общее самочувствие.

На форуме выступят:

  • Роман Бузунов, заслуженный врач РФ, врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии ФГБУ ДПО центральной медицинской академии управления делами президента РФ, руководитель центра медицины сна клиники реабилитации в Хамовниках, лауреат премии Рунета за 2023 год в номинации «Здоровье и отдых»;
  • Михаил Гаврилов, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, врач функциональной и превентивной медицины (IFM, США, PreventAge, Россия), сооснователь университета образовательной медицины;
  • Алексей Данилов, доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой нервных болезней ИПО первого МГМУ имени Сеченова, исполнительный директор ассоциации междисциплинарной медицины;
  • Елена Сидорова, главный врач клиники превентивной медицины Rosa Springs, врач-невролог.
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Форум приурочен к запуску в Rosa Springs обновленной программы «Здоровый сон» и специализированной категории SleepWell-номеров.

«Этот форум — не просто лекции, а практическое руководство по сну, энергии и восстановлению. Мы объединяем научные исследования, рабочие методики и технологии, чтобы дать людям инструменты, которые можно сразу применить в жизни», — отметил Роман Бузунов.

Зарегистрироваться на форум и узнать дополнительную информацию можно на сайте.

Как писали Юга.ру, олимпийский чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд представил на «Роза Хутор» собственную линейку сноубордов.

Здоровье Курорты и туризм Медицина Роза Хутор Сочи Форумы

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