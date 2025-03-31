В горах Сочи специалисты-сомнологи проведут форум об управлении здоровьем

На курорте «Роза Хутор» 21-23 мая пройдет форум «Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить»

Мероприятие организуют ведущий сомнолог России Роман Бузунов, проект SleepWellness.ru и команда Life Balance отеля Rosa Springs. Основная цель форума «Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить» — сформировать подход к самостоятельному управлению физическим и психическим здоровьем.



Запланированы 15 лекций, практикумы, мастер-классы и выставка продуктов и технологий для улучшения сна и качества жизни. Участники форума смогут пройти индивидуальные обследования у медицинских специалистов. В финале мероприятия состоится закрытый гала-ужин со спикерами.

В первый день форума участники познакомятся с методами, направленными на возвращение гармонии в жизнь. Во второй день эксперты поделятся рекомендациями по улучшению качества сна и расскажут о методах управления стрессом. В заключительный день спикеры обсудят, как сон влияет на здоровье и общее самочувствие. На форуме выступят: Роман Бузунов, заслуженный врач РФ, врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии ФГБУ ДПО центральной медицинской академии управления делами президента РФ, руководитель центра медицины сна клиники реабилитации в Хамовниках, лауреат премии Рунета за 2023 год в номинации «Здоровье и отдых»;

Михаил Гаврилов, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, врач функциональной и превентивной медицины (IFM, США, PreventAge, Россия), сооснователь университета образовательной медицины;

Алексей Данилов, доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой нервных болезней ИПО первого МГМУ имени Сеченова, исполнительный директор ассоциации междисциплинарной медицины;

Елена Сидорова, главный врач клиники превентивной медицины Rosa Springs, врач-невролог.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Форум приурочен к запуску в Rosa Springs обновленной программы «Здоровый сон» и специализированной категории SleepWell-номеров.



«Этот форум — не просто лекции, а практическое руководство по сну, энергии и восстановлению. Мы объединяем научные исследования, рабочие методики и технологии, чтобы дать людям инструменты, которые можно сразу применить в жизни», — отметил Роман Бузунов.



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