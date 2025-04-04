В Севастополе построят центр для реабилитации дельфинов

В Крыму будут строить стационар для дельфинов Черного моря, занесенных в Красную книгу

«Приобрести его мы смогли благодаря мощной многолетней поддержке, которая особенно усилилась после произошедшей в Керченском проливе аварии и разлива мазута», — рассказали в центре.

2 апреля центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» сообщил , что в Севастополе появится реабилитационный стационар для дельфинов. Его построят на участке площадью 2 га.

Сейчас организация вместе с профильными специалистами-инженерами разрабатывает проект объекта. В стационар войдут бассейны и прилегающие к ним системы жизнеобеспечения, а также административное здание с ветеринарной лабораторией, кормокухней и другими рабочими помещениями.

Как рассказали волонтеры, восемь лет они оказывали помощь дельфинам прямо на берегу. За это время через систему мониторинга прошли 230 особей китообразных всех трех видов. С января по апрель 2025 года волонтеры зафиксировали на побережье Крымского полуострова 110 погибших дельфинов.

По словам пресс-службы организации, разлив нефти в Керченском проливе повлияет на китообразных в долгосрочной перспективе.

«Последствия разлива могут включать сокращение доступности добычи, снижение рождаемости, накопление загрязняющих веществ в организме, изменения иммунной функции и рост заболеваемости. Мы прогнозируем волну критически больных дельфинов, которые начнут выбрасываться на черноморском побережье с потеплением», — заявили в «Безмятежном море».