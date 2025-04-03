Мусорный полигон в Новороссийске хотят расширить. Свалка горит почти месяц
Собственник полигона в Новороссийске объявил тендер на его реконструкцию. Работы оценили в 1,1 млрд рублей
Предыстория: За лето 2024 года мусорный полигон под Новороссийском горел дважды. Очередное возгорание произошло 13 марта 2025 года. Свалку не могут потушить уже третью неделю. Местные жители жалуются на запах гари и смог, а Роспотребнадзор фиксирует загрязнения воздуха и превышения вредных веществ.
Эколог Евгений Витишко считает, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.
В 2024 году власти заговорили о рекультивации полигона, но местные жители были уверены, что его хотят расширить. В 2025 году свалку решили реконструировать. Однако в Росприроднадзоре рассказали, что ее мощности исчерпали еще в 2023 году. План рекультивации одобрили еще в 2022 году, но работы не начали.
31 марта на сайте госзакупок появилась информация о том, что хозяин горящего мусорного полигона в Новороссийске «Терра-Н» объявил тендер на его реконструкцию. Работы оценивают в 1,1 млрд рублей.
Подрядчик может подать заявку до 9 апреля. Его утвердят 11 апреля года.
«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»:
Согласно документам, победителю предстоит выполнить «реконструкцию Новороссийского экологического комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с увеличением емкости».
Реконструкцию свалки планируют завершить до конца года.
2 апреля в оперштабе Краснодарского края рассказали, что пожар на мусорном полигоне продолжается. Площадь возгорания сократилась с 2,5 тыс. кв. метров до 500 кв. метров.
Отметим, что осенью 2024 года против собственника мусорного полигона «Терра-Н» возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Напомним, что во время тушения пожара на полигоне под Новороссийском сошел «мусорный оползень», который вызвал новые очаги возгорания. Эколог Евгений Витишко об этом предупреждал.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске река Озерейка стала черной из-за горящего мусорного полигона.