В Краснодаре пройдет автограф-сессия футболистов клуба «Краснодар»

Краснодарцев приглашают на мероприятие с участием Юрия Дюпина, Лукаса Оласы и Жоау Батчи

ФК «Краснодар» анонсировал на 26 марта специальное клубное мероприятие. В 17:00 начнется развлекательная программа с конкурсами и призами. В 18:00 стартует автограф-сессия с участием Юрия Дюпина, Лукаса Оласы и Батчи.

Юрий Дюпин — российский футболист, вратарь ФК «Краснодар». Ранее играл за клубы «Рубин», «Анжи», «Новокузнецк», «СКА-Хабаровск», «Кубань». Контракт «Краснодара» с Юрием Дюпиным будет действителен до 30 июня 2025 года.