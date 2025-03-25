В Краснодаре пройдет автограф-сессия футболистов клуба «Краснодар»
Краснодарцев приглашают на мероприятие с участием Юрия Дюпина, Лукаса Оласы и Жоау Батчи
ФК «Краснодар» анонсировал на 26 марта специальное клубное мероприятие. В 17:00 начнется развлекательная программа с конкурсами и призами. В 18:00 стартует автограф-сессия с участием Юрия Дюпина, Лукаса Оласы и Батчи.
Юрий Дюпин — российский футболист, вратарь ФК «Краснодар». Ранее играл за клубы «Рубин», «Анжи», «Новокузнецк», «СКА-Хабаровск», «Кубань». Контракт «Краснодара» с Юрием Дюпиным будет действителен до 30 июня 2025 года.
Лукас Оласа — уругвайский футболист, защитник ФК «Краснодар» и сборной Уругвая. На правах аренды выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», уругвайский «Данубио» и аргентинский «Тальерес». 6 августа 2023 года ФК «Краснодар» и «Реал Вальядолид» достигли соглашения о трансфере Лукаса Оласа.
Жоау Батчи — португальский футболист, нападающий клуба «Краснодар». В начале спортивной карьеры занимался в спортивном центре португальской Синтры, академии «Бенфики», командах «Реал», «Ориентал», «Тондела». Дебют на профессиональном уровне произошел в составе «Шавеш».
Мероприятие пройдет в центральном атриуме ТРЦ «СБС Мегамолл». Вход бесплатный.
Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» опубликовал расписание ближайших игр РПЛ.