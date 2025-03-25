В Краснодаре пройдет автограф-сессия футболистов клуба «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «ФК «Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «ФК «Краснодар»

Краснодарцев приглашают на мероприятие с участием Юрия Дюпина, Лукаса Оласы и Жоау Батчи

ФК «Краснодар» анонсировал на 26 марта специальное клубное мероприятие. В 17:00 начнется развлекательная программа с конкурсами и призами. В 18:00 стартует автограф-сессия с участием Юрия Дюпина, Лукаса Оласы и Батчи.

Юрий Дюпин — российский футболист, вратарь ФК «Краснодар». Ранее играл за клубы «Рубин», «Анжи», «Новокузнецк», «СКА-Хабаровск», «Кубань». Контракт «Краснодара» с Юрием Дюпиным будет действителен до 30 июня 2025 года.

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Лукас Оласа — уругвайский футболист, защитник ФК «Краснодар» и сборной Уругвая. На правах аренды выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», уругвайский «Данубио» и аргентинский «Тальерес». 6 августа 2023 года ФК «Краснодар» и «Реал Вальядолид» достигли соглашения о трансфере Лукаса Оласа.

Жоау Батчи — португальский футболист, нападающий клуба «Краснодар». В начале спортивной карьеры занимался в спортивном центре португальской Синтры, академии «Бенфики», командах «Реал», «Ориентал», «Тондела». Дебют на профессиональном уровне произошел в составе «Шавеш».

Мероприятие пройдет в центральном атриуме ТРЦ «СБС Мегамолл». Вход бесплатный.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» опубликовал расписание ближайших игр РПЛ. 

Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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