В горах Сочи стартовали всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKsu7
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» принимает всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу

С 24 по 30 марта на курорте «Роза Хутор» проходит фестиваль New Star Camp. Спортивную часть праздника открыл финал Кубка России по сноуборду. В состязаниях участвуют около 50 спортсменов из восьми регионов страны.

26-27 марта более 40 спортсменов выйдут на старт финала чемпионата России по фристайлу. Лучшие лыжники и сноубордисты покажут свое мастерство в дисциплине Big Air. Они выполнят сложные вращения при прыжке с 20-метрового снежного трамплина в сноупарке на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Проведение соревнований всероссийского уровня в рамках New Star Camp организовано не только для популяризации зимних видов спорта, но и для удобства спортсменов. После стартов участники могут окунуться в атмосферу фестиваля. При этом соревнования открыты для болельщиков», — отметили в Федерации сноуборда России.

Для New Star Camp на «Роза Хутор» построили сноупарк площадью 40 тыс. кв. метров с 70 эксклюзивными фигурами для джиббинга. Спортивная программа фестиваля включает различные соревнования, среди которых — NEW STAR INVITATIONAL по сноуборду и лыжам с призовым фондом 1 000 000 рублей от Winline и контест «Билайн Night Jam», судьей и ведущим которого будет легендарный сноубордист Денис Бонус.

Дельфин, GUF, «Сироткин»:

Участники фестиваля могут посетить уроки по фристайлу и джиббингу, а также соревнования для новичков и детей. Для тех, кто не увлекается лыжами и сноубордом, доступны тренировки по йоге, функциональные занятия и утренние пробежки.

Как писали Юга.ру, в горах Сочи на Аллее славы установили медаль в честь олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

горы Зимние виды спорта Курорты и туризм Роза Хутор Сноубординг Сочи Спорт Фестивали

Новости

Когда школьники Краснодарского края будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году? Узнали даты
Пробка в 2,2 километра. В Краснодарском крае перед Крымским мостом скопилось более 200 автомобилей
В Краснодаре в 2025 году отменили фестиваль «Лестница в небо». Что говорят организаторы и фанаты музыкального опен-эйра?
Краснодарцев приглашают высадить цветы у экоцентра. Когда и как принять участие?
В Краснодаре пройдет автограф-сессия футболистов клуба «Краснодар»
В Краснодаре 25 марта отключат воду и свет. Рассказываем, где

Лента новостей

Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
Сегодня, 12:42
Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
Что видела в стране кхмеров и сколько стоило путешествие
Сергей Галицкий или Илон Маск?
Сегодня, 12:25 Реклама
Сергей Галицкий или Илон Маск?
Узнайте, кто вы в мире финансов
Как в гонке за технологиями сохранить комфорт
Сегодня, 11:59 Реклама
Как в гонке за технологиями сохранить комфорт
В Краснодаре лидеры строительной индустрии обсудили тенденции рынка

Реклама на сайте