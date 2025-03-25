В горах Сочи стартовали всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу
Курорт «Роза Хутор» принимает всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу
С 24 по 30 марта на курорте «Роза Хутор» проходит фестиваль New Star Camp. Спортивную часть праздника открыл финал Кубка России по сноуборду. В состязаниях участвуют около 50 спортсменов из восьми регионов страны.
26-27 марта более 40 спортсменов выйдут на старт финала чемпионата России по фристайлу. Лучшие лыжники и сноубордисты покажут свое мастерство в дисциплине Big Air. Они выполнят сложные вращения при прыжке с 20-метрового снежного трамплина в сноупарке на высоте 1600 метров над уровнем моря.
«Проведение соревнований всероссийского уровня в рамках New Star Camp организовано не только для популяризации зимних видов спорта, но и для удобства спортсменов. После стартов участники могут окунуться в атмосферу фестиваля. При этом соревнования открыты для болельщиков», — отметили в Федерации сноуборда России.
Для New Star Camp на «Роза Хутор» построили сноупарк площадью 40 тыс. кв. метров с 70 эксклюзивными фигурами для джиббинга. Спортивная программа фестиваля включает различные соревнования, среди которых — NEW STAR INVITATIONAL по сноуборду и лыжам с призовым фондом 1 000 000 рублей от Winline и контест «Билайн Night Jam», судьей и ведущим которого будет легендарный сноубордист Денис Бонус.
Дельфин, GUF, «Сироткин»:
Участники фестиваля могут посетить уроки по фристайлу и джиббингу, а также соревнования для новичков и детей. Для тех, кто не увлекается лыжами и сноубордом, доступны тренировки по йоге, функциональные занятия и утренние пробежки.
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