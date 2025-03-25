В горах Сочи стартовали всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу

С 24 по 30 марта на курорте «Роза Хутор» проходит фестиваль New Star Camp. Спортивную часть праздника открыл финал Кубка России по сноуборду. В состязаниях участвуют около 50 спортсменов из восьми регионов страны.

26-27 марта более 40 спортсменов выйдут на старт финала чемпионата России по фристайлу. Лучшие лыжники и сноубордисты покажут свое мастерство в дисциплине Big Air. Они выполнят сложные вращения при прыжке с 20-метрового снежного трамплина в сноупарке на высоте 1600 метров над уровнем моря.