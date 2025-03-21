В краснодарском парке пройдет спортивная разминка и бесплатный забег. Когда и как присоединиться

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на пробежку по парку «Солнечный остров» (12+)

Беговое сообщество «5 верст» анонсировало на 22 марта забег по парку «Солнечный остров». Маршрут забега — пять километров, участники могут бежать в комфортном для себя темпе. Спортивный опыт для участия не требуется.

«Вот уже 149 суббот мы с вами собирались в нашем любимом парке, чтобы провести вместе время, поставить личные рекорды, получить значок за первое волонтерство, сделать общее фото, выпить чай с тортиком после финиша. И завтра пройдет 150-й старт», — отметили организаторы.

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Спортивная разминка начнется в 8:40 возле центральной аллеи парка, организаторы также расскажут правила безопасности. Старт забега — в 9:00.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара отремонтируют дворец спорта «Олимп» и благоустроят сквер возле здания.

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В краснодарском парке пройдет спортивная разминка и бесплатный забег. Когда и как присоединиться
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