В краснодарском парке пройдет спортивная разминка и бесплатный забег. Когда и как присоединиться

Беговое сообщество «5 верст» анонсировало на 22 марта забег по парку «Солнечный остров». Маршрут забега — пять километров, участники могут бежать в комфортном для себя темпе. Спортивный опыт для участия не требуется.



«Вот уже 149 суббот мы с вами собирались в нашем любимом парке, чтобы провести вместе время, поставить личные рекорды, получить значок за первое волонтерство, сделать общее фото, выпить чай с тортиком после финиша. И завтра пройдет 150-й старт», — отметили организаторы.