В краснодарском парке пройдет спортивная разминка и бесплатный забег. Когда и как присоединиться
Краснодарцев приглашают на пробежку по парку «Солнечный остров» (12+)
Беговое сообщество «5 верст» анонсировало на 22 марта забег по парку «Солнечный остров». Маршрут забега — пять километров, участники могут бежать в комфортном для себя темпе. Спортивный опыт для участия не требуется.
«Вот уже 149 суббот мы с вами собирались в нашем любимом парке, чтобы провести вместе время, поставить личные рекорды, получить значок за первое волонтерство, сделать общее фото, выпить чай с тортиком после финиша. И завтра пройдет 150-й старт», — отметили организаторы.
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Спортивная разминка начнется в 8:40 возле центральной аллеи парка, организаторы также расскажут правила безопасности. Старт забега — в 9:00.
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