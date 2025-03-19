«Очень громко, пришлось закрыть окна». Жителей Краснодара напугал грохот от пролетающих вертолетов
В нескольких районах Краснодара ночью были слышны громкие звуки. Некоторые жители посчитали, что летят беспилотники
Утром 19 марта сразу несколько жителей Краснодара сообщили Юга.ру, что ночью слышали в небе громкие звуки от летательных аппаратов. Очевидцы предположили, что это были военные вертолеты.
Одна из очевидцев рассказала, что услышала шум в районе стадиона «Краснодар» и улицы 40-летия Победы:
«Не могла заснуть от жуткого грохота около 12 ночи. Было слышно, как над домом что-то летает. Выглянула в окно и увидела огни, как на вертолетах и самолетах. Их было несколько».
Вот еще несколько комментариев:
«Громкий звук разбудил незадолго до полуночи. Живем в частном доме в районе Садового моста, впечатление было такое, будто вертолеты летят прямо над головой. Очень низко и очень громко, пришлось закрыть окна. Летали долго, один за другим».
«На Тургеневском мосту был звук, как будто сушилка для белья то приближается, то удаляется».
«У меня впечатление, что летали кругами».
«Не является следствием непосредственной атаки»:
Громкие звуки в небе также слышали жители Юбилейного микрорайона. В одном из районных телеграм-чатов люди писали, что грохот их сильно напугал, они приняли его за атаку беспилотников.
«Самолеты летают с красными огоньками, а сейчас летали дроны, у них зеленые огоньки».
«Они летела не по кругу, а один за одним, лично видел над своим домом. Их реально было много. И самое главное, наличие в воздухе вертолетов и атака БПЛА не связаны. Вертолеты выполняют свои боевые задачи. БПЛА вроде занимаются другие спецсредства».
В МЦУ Краснодара и других городских службах причину громких звуков не объяснили.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае загорелась нефтебаза после атаки беспилотников. Предприятие не работает, персонал эвакуировали.