«Очень громко, пришлось закрыть окна». Жителей Краснодара напугал грохот от пролетающих вертолетов

В нескольких районах Краснодара ночью были слышны громкие звуки. Некоторые жители посчитали, что летят беспилотники

Утром 19 марта сразу несколько жителей Краснодара сообщили Юга.ру, что ночью слышали в небе громкие звуки от летательных аппаратов. Очевидцы предположили, что это были военные вертолеты.

Одна из очевидцев рассказала, что услышала шум в районе стадиона «Краснодар» и улицы 40-летия Победы:

«Не могла заснуть от жуткого грохота около 12 ночи. Было слышно, как над домом что-то летает. Выглянула в окно и увидела огни, как на вертолетах и самолетах. Их было несколько».

Вот еще несколько комментариев:

«Громкий звук разбудил незадолго до полуночи. Живем в частном доме в районе Садового моста, впечатление было такое, будто вертолеты летят прямо над головой. Очень низко и очень громко, пришлось закрыть окна. Летали долго, один за другим».

«На Тургеневском мосту был звук, как будто сушилка для белья то приближается, то удаляется».



«У меня впечатление, что летали кругами».

