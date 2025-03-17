Две кубанские спортсменки стали чемпионками мира по боксу
Кубанские спортсменки завоевали две золотые медали чемпионата мира
17 марта администрация Краснодарского края сообщила, что две кубанские спортсменки стали чемпионками мира по боксу. Женские соревнования проходили в сербском городе Нише.
В весовой категории до 60 кг Нуне Асатрян выиграла Викторию Графееву из Казахстана. Анастасия Шамонова в весе до 75 кг одержала победу над Ифе О'Рурк из Ирландии.
Читайте также:
Всего сборная России выиграла четыре золотых медали, одну серебряную и две бронзовых. По итогам соревнований она заняла первое общекомандное место.
«Девушки прекрасно выступили. Грамотная тактика и невероятные волевые качества привели к победе. Это результат огромной работы всей команды», — заявил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара отремонтируют дворец спорта «Олимп» и благоустроят сквер возле здания.