Две кубанские спортсменки стали чемпионками мира по боксу

Краснодарский край, В мире

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края»

Кубанские спортсменки завоевали две золотые медали чемпионата мира

17 марта администрация Краснодарского края сообщила, что две кубанские спортсменки стали чемпионками мира по боксу. Женские соревнования проходили в сербском городе Нише.

В весовой категории до 60 кг Нуне Асатрян выиграла Викторию Графееву из Казахстана. Анастасия Шамонова в весе до 75 кг одержала победу над Ифе О'Рурк из Ирландии.

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Всего сборная России выиграла четыре золотых медали, одну серебряную и две бронзовых. По итогам соревнований она заняла первое общекомандное место.

«Девушки прекрасно выступили. Грамотная тактика и невероятные волевые качества привели к победе. Это результат огромной работы всей команды», — заявил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

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