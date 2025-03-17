Кубанские спортсменки завоевали две золотые медали чемпионата мира

В весовой категории до 60 кг Нуне Асатрян выиграла Викторию Графееву из Казахстана. Анастасия Шамонова в весе до 75 кг одержала победу над Ифе О'Рурк из Ирландии.

17 марта администрация Краснодарского края сообщила , что две кубанские спортсменки стали чемпионками мира по боксу. Женские соревнования проходили в сербском городе Нише.

Всего сборная России выиграла четыре золотых медали, одну серебряную и две бронзовых. По итогам соревнований она заняла первое общекомандное место.

«Девушки прекрасно выступили. Грамотная тактика и невероятные волевые качества привели к победе. Это результат огромной работы всей команды», — заявил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.