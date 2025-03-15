В Северной Осетии открыли новый горнолыжный курорт. Как он работает и сколько стоят ски-пассы?

Для гостей курорта работают 10 км трасс и две канатные дороги

Закрытые кабины на восемь человек поднимают на вершину 2950 метров. В 2026 году дорогу достроят до 3680 метров.

Сейчас для туристов доступны 10 км трасс разных уровней сложности. На курорте две канатные дороги — кресельная (открытая) и гондольная (закрытая). Протяженность открытого подъемника — около 1,7 километра, на нем курсируют 72 шестиместных кресла.

Мамисонское ущелье находится в 11 км от федеральной трассы «Транскам». Расстояние от аэропорта во Владикавказе — 120 км.

Официальное торжественное открытие «Мамисона» пройдет осенью в преддверии нового горнолыжного сезона. Однако посещать курорт уже можно.

Прогулочный взрослый билет стоит 1500 рублей, детский (6-13 лет) — 900 рублей. В него включены две канатные дороги: гондольная с 2025 до 2950 метров и кресельная с 2950 до 2390 метров.

Взрослый ски-пасс обойдется в 2400 рублей, детский — 1500 рублей. По нему доступны две канатные дороги и все трассы.

Время работы канаток: с 9:00 до 16:00 (на подъем), до 17:00 (на спуск).

Планируется, что к 2030 году на курорте будут работать 43 км трасс и 5 подъемников. Также на «Мамисоне» будут гостиницы, спа-отели, рестораны и модульные дома почти на 3 тыс. мест. Курорт сможет принимать 345 тыс. туристов в год.