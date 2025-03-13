В Анапе газон покрасили зеленой краской. Кто и зачем это сделал?

Жители Анапы удивлены, зачем власти покрасили траву на газоне в зеленый цвет

13 марта анапский телеграм-канал «ПВА» опубликовал фотографии с травой изумрудного цвета. Такой газон подписчики канала заметили на улице Объездной в районе «Красной Площади».

В пабликах появились шуточные комментарии о выполнении плана по озеленению города.

Позже эколог Роман Пукалов объяснил, зачем на самом деле использовали краску.

«Речь идет о применении метода гидропосева, когда вместе с семенами травы распыляются в водном растворе и полезные компоненты. Безопасные красящие вещества помогают озеленителям понимать, какие места засеяны, а какие нет. Вот только с оттенком зеленого немного не угадали», — добавил эколог.