В Анапе газон покрасили зеленой краской. Кто и зачем это сделал?

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/104197
    © Скриншот фото из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/104197

Жители Анапы удивлены, зачем власти покрасили траву на газоне в зеленый цвет

13 марта анапский телеграм-канал «ПВА» опубликовал фотографии с травой изумрудного цвета. Такой газон подписчики канала заметили на улице Объездной в районе «Красной Площади».

В пабликах появились шуточные комментарии о выполнении плана по озеленению города.

Позже эколог Роман Пукалов объяснил, зачем на самом деле использовали краску.

«Речь идет о применении метода гидропосева, когда вместе с семенами травы распыляются в водном растворе и полезные компоненты. Безопасные красящие вещества помогают озеленителям понимать, какие места засеяны, а какие нет. Вот только с оттенком зеленого немного не угадали», — добавил эколог.

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Как писали Юга.ру, краснодарцам предлагают высадить деревья. Саженцы можно получить бесплатно.

Анапа Город Растениеводство Экология

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