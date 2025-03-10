В Краснодаре построят стадион для пляжного футбола. Он обойдется в 100 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ПФК «Краснодар-ЮМР», скриншот с сайта «Ъ-Кубань»
    © Фото пресс-службы ПФК «Краснодар-ЮМР», скриншот с сайта «Ъ-Кубань»

Домашняя арена для футбольного клуба «Краснодар-ЮМР» появится в парке 30-летия Победы

7 марта портал «Ъ-Кубань» сообщил, что в декабре 2024 года пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» заключил десятилетний договор на право проведения тренировок и соревнований на первом в городе модульном стадионе.

Спортивный объект будут строить в парке 30-летия Победы на улице Береговой. Раньше там находились теннисные корты, а затем скейт-парк.

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Площадь стадиона будет больше 2,2 тыс. кв. метров. Строительство оплатит президент клуба «Краснодар-ЮМР» Владислав Силютин. На арене можно будет проводить соревнования по пляжному футболу, волейболу, гандболу и теннису.

«Это будет стадион с трибунами, рассчитанными примерно на 1,2 тыс. мест. Предусмотрены «VIP» и «Бизнес» сектора, а также места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Арена будет оснащена мультимедийным табло и звуковым оборудованием. Будет установлено искусственное освещение», — рассказал Силютин.

Предварительная стоимость стадиона оценивается в 100 млн рублей. Сейчас по проекту объекта утверждают проектно-сметную документацию. Стадион планируют возвести за четыре-шесть месяцев.

Пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» основан 28 мая 2021 года. С 2022 играет в Кубке России. 6 февраля 2023-го получил статус профессионального клуба и начал выступать в Чемпионате России.

Владислав Силютин много лет назад основал фан-движение ФК «Краснодар» Black buffalo. В настоящее время в налоговой у Силютина зарегистрировано 68 видов деятельности: отделка тканей, производство бижутерии, ремонт машин и оборудования, монтаж отопительных систем и кондиционеров и многое другое.

Как писали Юга.ру, в 2025 году Краснодар может стать местом проведения финального матча Суперлиги пляжного футбола.

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