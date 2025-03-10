В Краснодаре построят стадион для пляжного футбола. Он обойдется в 100 млн рублей

Спортивный объект будут строить в парке 30-летия Победы на улице Береговой. Раньше там находились теннисные корты, а затем скейт-парк.

7 марта портал «Ъ-Кубань» сообщил , что в декабре 2024 года пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» заключил десятилетний договор на право проведения тренировок и соревнований на первом в городе модульном стадионе.

Площадь стадиона будет больше 2,2 тыс. кв. метров. Строительство оплатит президент клуба «Краснодар-ЮМР» Владислав Силютин. На арене можно будет проводить соревнования по пляжному футболу, волейболу, гандболу и теннису.

«Это будет стадион с трибунами, рассчитанными примерно на 1,2 тыс. мест. Предусмотрены «VIP» и «Бизнес» сектора, а также места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Арена будет оснащена мультимедийным табло и звуковым оборудованием. Будет установлено искусственное освещение», — рассказал Силютин.

Предварительная стоимость стадиона оценивается в 100 млн рублей. Сейчас по проекту объекта утверждают проектно-сметную документацию. Стадион планируют возвести за четыре-шесть месяцев.

Пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» основан 28 мая 2021 года. С 2022 играет в Кубке России. 6 февраля 2023-го получил статус профессионального клуба и начал выступать в Чемпионате России.



Владислав Силютин много лет назад основал фан-движение ФК «Краснодар» Black buffalo. В настоящее время в налоговой у Силютина зарегистрировано 68 видов деятельности: отделка тканей, производство бижутерии, ремонт машин и оборудования, монтаж отопительных систем и кондиционеров и многое другое.