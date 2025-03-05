В Краснодаре перед 8 марта заработают цветочные ярмарки. Где они находятся?

Краснодарский край

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  • © фото Андрея Малёваного
    © фото Андрея Малёваного

В Краснодаре четыре дня будут работать новые точки продажи цветов

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 5 марта в городе заработали дополнительные точки продажи цветов. Там можно будет приобрести тюльпаны, мимозы, нарциссы, гиацинты и другие.

Торговые точки будут работать в Центральном, Фестивальном, Юбилейном, Музыкальном и Прикубанском микрорайонах.

Места продаж будут открывать постепенно по адресам:

5 марта:
  • Ставропольская, 102, 176/1, 178/1;
  • Дзержинского, 137;
  • Бершанской, 115, 117, остановка «Лавочкина»;
  • проспект Чекистов, 15/2а, 27, 36;
  • Петра Метальникова, 3/1А;
  • Казбекская, 1;
  • Яна Полуяна, 53;
  • Ишунина, 7/1, корпус 1;
  • Федора Лузана, 10;
  • Тургенева, 138/4;
  • Московская, 54/1, 162;
  • Красноармейская/ Карасунская;
  • Карякина/ Байбакова;
  • 1-го Мая, 75;
  • поселок Знаменский, Первомайская/ Норковая;
  • Дмитриевская Дамба, 1, 5;
  • Зиповская, 17;
  • Герцена/ Атарбекова.
6 марта:
  • Ставропольская, 83, 102, 176/1, 178/1, 222/2, 238/1;
  • Дзержинского, 137;
  • Бершанской, 115, 117, остановка «Лавочкина»;
  • проспект Чекистов, 13, 15/2а, 27, 36;
  • Петра Метальникова, 3/1А;
  • проспект Образцова, 25/2;
  • Симиренко, 37/1;
  • Яна Полуяна, 43, 53;
  • Казбекская, 1;
  • Ишунина, 7/1, корпус 1;
  • Атарбекова, 28/1;
  • Тургенева, 136/1, 138/4, 148/4;
  • Дальняя, 39/5;
  • Красных Партизан, 161/3;
  • Федора Лузана, 10;
  • Московская, 54, 54/1, 162;
  • Красноармейская/ Карасунская;
  • Карякина/ Байбакова;
  • 1-го Мая, 75;
  • поселок Знаменский Первомайская/ Норковая;
  • 70-летия Октября, 34/3;
  • Дмитриевская Дамба, 1, 5;
  • Ставропольская/ Димитрова;
  • Тургенева, 110/ Гагарина;
  • Зиповская, 17;
  • Офицерская/ Шоссе Нефтяников;
  • Одесская, 35;
  • Атарбекова, 1;
  • Северная/ Володарского;
  • Герцена/ Атарбекова.
7 марта:
  • Ставропольская, 83, 102, 176/1, 178/1, 222/2, 238/1;
  • Дзержинского, 137;
  • Бершанской, 115, 117, остановка «Лавочкина»;
  • проспект Чекистов, 13, 15/2а, 27, 36;
  • Петра Метальникова, 3/1А;
  • проспект Образцова, 25/2;
  • Симиренко, 37/1;
  • Яна Полуяна, 43, 53;
  • Казбекская, 1;
  • Ишунина, 7/1, корпус 1;
  • Тургенева, 136/1, 138/4, 148/4;
  • Дальняя, 39/5;
  • Красных Партизан, 161/3;
  • Федора Лузана, 10;
  • Московская, 54, 54/1, 162;
  • Красноармейская/ Карасунская;
  • Карякина/ Байбакова;
  • 1-го Мая, 75;
  • поселок Знаменский Первомайская/ Норковая;
  • 70-летия Октября, 34/3;
  • Дмитриевская Дамба, 1, 5;
  • Ставропольская/ Димитрова;
  • Тургенева, 110/ Гагарина;
  • Зиповская, 17;
  • Офицерская/ Шоссе Нефтяников;
  • Одесская, 35;
  • Атарбекова, 1, 28/1;
  • Северная/ Володарского;
  • Герцена/ Атарбекова.
8 марта:
  • Ставропольская, 83, 102, 176/1, 178/1, 222/2, 238/1;
  • Дзержинского, 137;
  • Бершанской, 115, 117, остановка «Лавочкина»;
  • проспект Чекистов, 13, 15/2а, 27, 36;
  • Петра Метальникова, 3/1А;
  • проспект Образцова, 25/2;
  • Симиренко, 37/1;
  • Яна Полуяна, 43, 53;
  • Казбекская, 1;
  • Ишунина, 7/1, корпус 1;
  • Тургенева, 136/1, 138/4, 148/4;
  • Дальняя, 39/5;
  • Красных Партизан, 161/3;
  • Федора Лузана, 3, 10;
  • Московская, 54, 54/1, 162;
  • Красноармейская/ Карасунская;
  • Карякина/ Байбакова;
  • 1-го Мая, 75;
  • поселок Знаменский Первомайская/ Норковая;
  • 70-летия Октября, 34/3;
  • Дмитриевская Дамба, 1, 5;
  • Ставропольская/ Димитрова;
  • Тургенева, 110/ Гагарина;
  • Зиповская, 17;
  • Офицерская/ Шоссе Нефтяников;
  • Одесская, 35;
  • Атарбекова, 1, 28/1;
  • Северная/ Володарского;
  • Герцена/ Атарбекова;
  • Шоссе Нефтяников, 67/3;
  • Покрышкина, 30.

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8 марта Краснодар Праздники Торговля цветы

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