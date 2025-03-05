В Краснодаре перед 8 марта заработают цветочные ярмарки. Где они находятся?
В Краснодаре четыре дня будут работать новые точки продажи цветов
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 5 марта в городе заработали дополнительные точки продажи цветов. Там можно будет приобрести тюльпаны, мимозы, нарциссы, гиацинты и другие.
Торговые точки будут работать в Центральном, Фестивальном, Юбилейном, Музыкальном и Прикубанском микрорайонах.
Места продаж будут открывать постепенно по адресам:
5 марта:
- Ставропольская, 102, 176/1, 178/1;
- Дзержинского, 137;
- Бершанской, 115, 117, остановка «Лавочкина»;
- проспект Чекистов, 15/2а, 27, 36;
- Петра Метальникова, 3/1А;
- Казбекская, 1;
- Яна Полуяна, 53;
- Ишунина, 7/1, корпус 1;
- Федора Лузана, 10;
- Тургенева, 138/4;
- Московская, 54/1, 162;
- Красноармейская/ Карасунская;
- Карякина/ Байбакова;
- 1-го Мая, 75;
- поселок Знаменский, Первомайская/ Норковая;
- Дмитриевская Дамба, 1, 5;
- Зиповская, 17;
- Герцена/ Атарбекова.
6 марта:
- Ставропольская, 83, 102, 176/1, 178/1, 222/2, 238/1;
- Дзержинского, 137;
- Бершанской, 115, 117, остановка «Лавочкина»;
- проспект Чекистов, 13, 15/2а, 27, 36;
- Петра Метальникова, 3/1А;
- проспект Образцова, 25/2;
- Симиренко, 37/1;
- Яна Полуяна, 43, 53;
- Казбекская, 1;
- Ишунина, 7/1, корпус 1;
- Атарбекова, 28/1;
- Тургенева, 136/1, 138/4, 148/4;
- Дальняя, 39/5;
- Красных Партизан, 161/3;
- Федора Лузана, 10;
- Московская, 54, 54/1, 162;
- Красноармейская/ Карасунская;
- Карякина/ Байбакова;
- 1-го Мая, 75;
- поселок Знаменский Первомайская/ Норковая;
- 70-летия Октября, 34/3;
- Дмитриевская Дамба, 1, 5;
- Ставропольская/ Димитрова;
- Тургенева, 110/ Гагарина;
- Зиповская, 17;
- Офицерская/ Шоссе Нефтяников;
- Одесская, 35;
- Атарбекова, 1;
- Северная/ Володарского;
- Герцена/ Атарбекова.
7 марта:
- Ставропольская, 83, 102, 176/1, 178/1, 222/2, 238/1;
- Дзержинского, 137;
- Бершанской, 115, 117, остановка «Лавочкина»;
- проспект Чекистов, 13, 15/2а, 27, 36;
- Петра Метальникова, 3/1А;
- проспект Образцова, 25/2;
- Симиренко, 37/1;
- Яна Полуяна, 43, 53;
- Казбекская, 1;
- Ишунина, 7/1, корпус 1;
- Тургенева, 136/1, 138/4, 148/4;
- Дальняя, 39/5;
- Красных Партизан, 161/3;
- Федора Лузана, 10;
- Московская, 54, 54/1, 162;
- Красноармейская/ Карасунская;
- Карякина/ Байбакова;
- 1-го Мая, 75;
- поселок Знаменский Первомайская/ Норковая;
- 70-летия Октября, 34/3;
- Дмитриевская Дамба, 1, 5;
- Ставропольская/ Димитрова;
- Тургенева, 110/ Гагарина;
- Зиповская, 17;
- Офицерская/ Шоссе Нефтяников;
- Одесская, 35;
- Атарбекова, 1, 28/1;
- Северная/ Володарского;
- Герцена/ Атарбекова.
8 марта:
- Ставропольская, 83, 102, 176/1, 178/1, 222/2, 238/1;
- Дзержинского, 137;
- Бершанской, 115, 117, остановка «Лавочкина»;
- проспект Чекистов, 13, 15/2а, 27, 36;
- Петра Метальникова, 3/1А;
- проспект Образцова, 25/2;
- Симиренко, 37/1;
- Яна Полуяна, 43, 53;
- Казбекская, 1;
- Ишунина, 7/1, корпус 1;
- Тургенева, 136/1, 138/4, 148/4;
- Дальняя, 39/5;
- Красных Партизан, 161/3;
- Федора Лузана, 3, 10;
- Московская, 54, 54/1, 162;
- Красноармейская/ Карасунская;
- Карякина/ Байбакова;
- 1-го Мая, 75;
- поселок Знаменский Первомайская/ Норковая;
- 70-летия Октября, 34/3;
- Дмитриевская Дамба, 1, 5;
- Ставропольская/ Димитрова;
- Тургенева, 110/ Гагарина;
- Зиповская, 17;
- Офицерская/ Шоссе Нефтяников;
- Одесская, 35;
- Атарбекова, 1, 28/1;
- Северная/ Володарского;
- Герцена/ Атарбекова;
- Шоссе Нефтяников, 67/3;
- Покрышкина, 30.
Как писали Юга.ру, вход в сафари-парк Геленджика 8 и 9 марта станет бесплатным для женщин.
Сегодня, 15:45Бобры-электрики, святой борщ и 1000 рублей за флирт
Операторы краснодарского колл-центра вспоминают смешное из своих будней