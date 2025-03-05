В Краснодаре перед 8 марта заработают цветочные ярмарки. Где они находятся?

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 5 марта в городе заработали дополнительные точки продажи цветов. Там можно будет приобрести тюльпаны, мимозы, нарциссы, гиацинты и другие.



Торговые точки будут работать в Центральном, Фестивальном, Юбилейном, Музыкальном и Прикубанском микрорайонах.