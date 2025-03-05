Стендап, горнолыжные заезды, экскурсии: как на курорте «Роза Хутор» отметят 8 марта

8 марта на трассе «Ювента» пройдут праздничные соревнования по горным лыжам и сноуборду. Для участия необходимо зарегистрироваться с 11:00 в стартовой зоне и получить манишку с номером. Состязания завершатся в 14:45.

«Во время соревнований участницам предстоит проехать на лыжах или сноуборде по «зеленой» (легкой) трассе. Время спуска зафиксируют и занесут в диплом. Проигравших не будет: после заезда каждая участница получит медаль и взойдет на первую ступень пьедестала. Все любительницы активного отдыха в горах станут в этот весенний день настоящими чемпионками», — рассказывают организаторы соревнований.