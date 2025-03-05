Стендап, горнолыжные заезды, экскурсии: как на курорте «Роза Хутор» отметят 8 марта

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» поделился афишей мероприятий на 8 марта

8 марта на трассе «Ювента» пройдут праздничные соревнования по горным лыжам и сноуборду. Для участия необходимо зарегистрироваться с 11:00 в стартовой зоне и получить манишку с номером. Состязания завершатся в 14:45.

«Во время соревнований участницам предстоит проехать на лыжах или сноуборде по «зеленой» (легкой) трассе. Время спуска зафиксируют и занесут в диплом. Проигравших не будет: после заезда каждая участница получит медаль и взойдет на первую ступень пьедестала. Все любительницы активного отдыха в горах станут в этот весенний день настоящими чемпионками», — рассказывают организаторы соревнований.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Чего хотят женщины:

Во время соревнований состоится беспроигрышная лотерея по стартовым номерам. Призы включают ски-пассы, подарочные сертификаты в спа и рестораны курорта и многое другое. Поучаствовать в розыгрыше смогут не только женщины, но и их спутники.

Праздничная программа также включает тематические экскурсии в этнопарке «Моя Россия». 8 и 9 марта в 12:00 и 15:00 гостей ждут прогулки «Женские праздники народов России: традиции, обряды и современность», а в 13:00 и 16:00 — «От княгинь до ученых: великие женщины России». Экскурсии бесплатные, по билету в этнопарк.

Праздничный день завершится сольным концертом стендап-комика Кирилла Мазура в зале «Роза Холл» в 20:00. Его шоу «Всё против женщин» — это остроумный и эмоциональный мужской взгляд на семейную жизнь, родительство и материнство.

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8 марта Горнолыжный спорт горы Курорты и туризм отдых Праздники Развлечения Роза Хутор Сноубординг Сочи

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