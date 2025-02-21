Авито Работа и «Академия ритейла» объединились для популяризации профессий сферы торговли

Партнерство Авито Работы и «Академии ритейла» направлено на повышение престижа профессий в сфере торговли. Важной частью партнерства станет совместная работа по подготовке и проведению чемпионата Retail Skills. «Мы сфокусируемся на продвижении ценности труда в рознице и популяризации работы в сфере торговли. Объединим компетенции в области HR-технологий и ритейла, чтобы помочь в привлечении новых кадров и росте эффективности найма», — рассказал управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков,.

Retail Skills пройдет в Москве на площадке ВДНХ 18 и 19 апреля. 100 специалистов торговых сетей будут соревноваться в пяти направлениях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Также на мероприятии проведут конференцию «Ресурсы повышения производительности труда в ритейле» и ярмарку вакансий с обучающей и развлекательной программами.



«Мы искренне рады, что Авито Работа поддерживает нашу отрасль в конкурентной борьбе за кадры. Новые цифровые технологии, таргетированное вовлечение талантов и медийная поддержка Авито Работы сыграют важную роль в решении кадровой проблемы! В трудный для ритейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills», — отметил основатель «Академии ритейла», доцент МГИМО Алексей Филатов.

Участники чемпионата могут зарегистрироваться по ссылке, а посетители — на сайте.