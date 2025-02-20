Жители Успенского района Кубани получают воду с илом. Власти рекомендовали ее кипятить и пить

17 февраля жители села Вольное Успенского района опубликовали в соцсетях видеообращение к властям муниципалитета. Они требуют вернуть в их дома качественную воду.



Местные жалуются, что с 12 февраля им подают только техническую воду, которая не пригодна для питья и приготовления пищи.

«У нас идет техническая вода с илом и со всеми остатками с реки. Мы вынуждены обращаться к местным властям. Просим вашего содействия. Семь лет мы жили с нормальной водой, но 12 февраля лишились прямой трубы от ГУП «Курганинский групповой водопровод», — заявили жители.