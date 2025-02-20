Жители Успенского района Кубани получают воду с илом. Власти рекомендовали ее кипятить и пить
Жители Успенского района обратились к властям с требованием возобновить качественное водоснабжение
17 февраля жители села Вольное Успенского района опубликовали в соцсетях видеообращение к властям муниципалитета. Они требуют вернуть в их дома качественную воду.
Местные жалуются, что с 12 февраля им подают только техническую воду, которая не пригодна для питья и приготовления пищи.
«У нас идет техническая вода с илом и со всеми остатками с реки. Мы вынуждены обращаться к местным властям. Просим вашего содействия. Семь лет мы жили с нормальной водой, но 12 февраля лишились прямой трубы от ГУП «Курганинский групповой водопровод», — заявили жители.
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По данным «Утреннего Юга», в администрации Вольненского сельского поселения сослались на работы по переключению села с одного источника водоснабжения на другой. Чиновники признали, что у воды может меняться вкус, цвет и запах. Они «настоятельно рекомендуют проводить мероприятия по кипячению водопроводной воды перед ее употреблением».
Жители рассказали, что видели данное объявление администрации. Кипятить и употреблять такую воду они считают незаконным.
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