Дельфин, GUF, «Сироткин»: больше 70 артистов выступят на фестивале New Star Camp в горах Сочи

С 24 по 30 марта на курорте «Роза Хутор» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp

Событие объединит профессионалов спорта, любителей активного отдыха и музыки. На фестивале выступит более 70 музыкантов.

Главной музыкальной точкой притяжения станет сцена Alfa Vibes Stage в самом сердце курорта, на культовой веранде «Груша». Здесь гостей ждут выступления Дельфина, объединения BASEMENT (Salame, RIRI BENZO, STAS SATORI, KASHIN, LIL’ ARCHI), GUFа, SYMBOL live band, групп «Сироткин» и «ЛАУД», а также вечеринка от «Диско-клуба» (Sputnik, лайв «Второй Ка», Dominique Mara, Mashkov).

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Другим сюрпризом фестиваля станет новая сцена Echo Stage виртуального ассистента Алисы с российской электронной музыкой. Атмосферу создадут Sarabi, Izhevski, Errortica, Kovyazin D, Mashkov, «Станция Метро «Горьковская» (Call Me Ilya, Camznaew, Maks Buyakov, Anton Bardin, Dj Kras, Boris Redwall) и Friendly Thug 52 Ngg.

За титул самой мультиформатной музыкальной площадки фестиваля поборется сцена Дзена Mountain Stage на высоте 1600 метров. Здесь выступят DJ Stonik1917, «Стерео Ширина», Biicla и Кассета. Площадка также превратится в новостную студию, где пройдут Meet&Greet с Антохой МС и другими музыкантами.

Отдельным событием программы станет выступление Alblak 52 перед награждением победителей джиб-контеста билайн night jam на высоте 1100 метров.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Уже полюбившиеся атмосферные вечеринки на билайн Local Stage этой весной пройдут в новом формате апрески: там будут играть локальные диджеи.

Музыка будет звучать и на площадке Food Street. Тут пройдут вечеринки «Сакс Туса», которым в этом году исполняется 10 лет: на сцене появятся диджи-райдеры и секретный гость.

Днем поддерживать атмосферу для любителей горнолыжного спорта в сноупарке будут участники New Star Festivals djs — RICH RUDEBOYZ, Dee, Soul Dj Smirnoff , Pasha Bronx, Wormт. Там же пройдет дневная вечеринка Ronin Bushido с участием Sergey Sanchez, D.A.L.I., M.E.G, NERAK.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»