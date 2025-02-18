Горнолыжные курорты Сочи закрыли часть трасс из-за метели, а «Роза Хутор» отменил продажу ски-пассов

Краснодарский край

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  • Горная Олимпийская деревня в «Роза Хутор», высота 1170 метров © Скриншот видео с веб-камеры rosakhutor.ru
    Горная Олимпийская деревня в «Роза Хутор», высота 1170 метров © Скриншот видео с веб-камеры rosakhutor.ru

В горах Сочи продолжаются снегопады. Какие ограничения ввели горнолыжные курорты 18 февраля?

18 февраля телеграм-канал «Роза Хутор» сообщил, из-за непогоды вынужден временно закрыть продажу ски-пассов и прогулочных билетов на подъемники. Катание возможно только ниже отметки 1350 метров.

«В связи с большим накоплением снега и продолжающимися осадками, катание от отметки 1600 м на Северном склоне и в зоне Обер Хутор сегодня не откроется», — говорится в посте.

Снегопады и морозы до -16 °С:

На «Курорте Красная Поляна» закрыты трассы выше отметки 1460 метров. И некоторые трассы ниже этой отметки. Ситуация может измениться, поэтому лыжникам и сноубордистам рекомендуют смотреть список открытых трасс на сайте. В разделе «навигация» нужно переместить бегунок в положение «только работающие». 

Курорт «Газпром Поляна» закрыл трассы выше 1500 метров из-за лавинной опасности. 

16 февраля на Сочи, как и другие южные регионы, обрушились сильные снегопады. Сугробы в горах за сутки выросли на полметра, на некоторых склонах метель и плохая видимость. На высотах выше 500 метров сохраняется лавинная опасность. В ближайшие несколько дней в Красной Поляне ночью похолодает до -10 °C.

Кроме того, из-за гололеда добраться в горы можно только на автомобилях с зимними шинами. За минувшие сутки использована почти тысяча тонн противогололедных материалов.

Как писали Юга.ру, в Абхазии озеро Рица закроют для посещения туристов.

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