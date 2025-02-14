В Краснодаре состоится бесплатный забег «День влюбленных в...»

У участников будет возможность выразить свои чувства и поделиться симпатией с окружающими. Каждый получит номерок, на котором сможет написать, что или кого он любит.

«Может быть вы любите спать, есть шаурму, играть на барабанах или приходить по субботам в парк? Это ваш шанс рассказать об этом миру», — приглашают организаторы.

Жителей и гостей приглашают пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе. Сбор участников состоится в 08:40 в парке «Солнечный остров».

Для участия в мероприятии нужно предварительно зарегистрироваться на сайте и взять с собой QR-код на старт. Событие бесплатное для всех желающих.