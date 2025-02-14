В Краснодаре состоится бесплатный забег «День влюбленных в...»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцев приглашают пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе

Краснодарский проект «5 верст» анонсировал на 15 февраля акцию «День влюбленных в...». Спортивное событие посвящено Дню святого Валентина.

У участников будет возможность выразить свои чувства и поделиться симпатией с окружающими. Каждый получит номерок, на котором сможет написать, что или кого он любит.

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«Может быть вы любите спать, есть шаурму, играть на барабанах или приходить по субботам в парк? Это ваш шанс рассказать об этом миру», — приглашают организаторы.

Жителей и гостей приглашают пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе. Сбор участников состоится в 08:40 в парке «Солнечный остров».

Для участия в мероприятии нужно предварительно зарегистрироваться на сайте и взять с собой QR-код на старт. Событие бесплатное для всех желающих.

Как писали Юга.ру, в Сочи 15 февраля пройдет благотворительный забег. Деньги направят в отделения детской онкологии и гематологии.

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