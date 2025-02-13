«Мы даже из дома выбежали». В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4

13 февраля европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил , что около 15:12 в районе Сочи произошло землетрясение. Эпицентр находился на суше на глубине 8 км на расстоянии 46 км к северу от курорта и 137 км от Краснодара. Магнитуда землетрясения составила 3,4.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, магнитуда землетрясения составила 4,4 по шкале Рихтера. Эпицентр был на глубине 10 км восточнее села Солохаул в горах. Интенсивность землетрясения составила 4 балла.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — рассказали спасатели.



Жители Сочи почувствовали подземные толчки и отреагировали на событие в соцсетях:



«Хорошо тряхнуло».



«На Мамайке вся квартира у меня трястись начала».



«У меня посуда упала».



«Нехило так! Диван трясся несколько секунд».



«Мы даже из дома выбежали».