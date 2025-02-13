«Мы даже из дома выбежали». В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Сочи на глубине 8 км произошло землетрясение

13 февраля европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что около 15:12 в районе Сочи произошло землетрясение. Эпицентр находился на суше на глубине 8 км на расстоянии 46 км к северу от курорта и 137 км от Краснодара. Магнитуда землетрясения составила 3,4.

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По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, магнитуда землетрясения составила 4,4 по шкале Рихтера. Эпицентр был на глубине 10 км восточнее села Солохаул в горах. Интенсивность землетрясения составила 4 балла.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — рассказали спасатели.

Жители Сочи почувствовали подземные толчки и отреагировали на событие в соцсетях:

«Хорошо тряхнуло».

«На Мамайке вся квартира у меня трястись начала».

«У меня посуда упала».

«Нехило так! Диван трясся несколько секунд».

«Мы даже из дома выбежали».

Напомним, что 12 февраля землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсе.

Как писали Юга.ру, в начале февраля в Сочи прогнозировали разрушительное землетрясение магнитудой 8 баллов.

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