В Краснодарском крае ночь на майских праздниках обойдется в 10,4 тыс. рублей. Где дешевле?

10 февраля пресс-служба «Яндекс» сообщила, что в 2025 году Краснодарский край попал в рейтинг популярных направлений по спросу на ранние бронирования на майские праздники. Подготовка к путешествию в регион начинается за 142 дня. В этом году средняя стоимость ночи в эти даты на Кубани составила — 10 400 рублей. Туристы обычно приезжают в край на четыре дня.

В топ российских регионов по ранним бронированиям отелей на майские праздники также вошли:

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 8 300 рублей (средняя стоимость ночи в местном отеле). Планировать трехдневную поездку начинают в среднем за 142 дня;

Республика Татарстан — 9 400 рублей. Планировать трехдневную поездку начинают за 150 дней;

Москва и Московская область — 9 200 рублей. Планировать трехдневную поездку начинают за 141 день;

Калининградская область — 10 250 рублей. Планировать трехдневную поездку начинают за 149 дней.

Эксперты выяснили, что в 2025 году жители Краснодара активнее всего бронируют на майские праздники отели Крыма. Они начинают искать варианты размещения в среднем за 164 дня. Продолжительность поездки составляет два дня, а стоимость одной ночи в отелях республики — 13 200 рублей.



У сочинцев самым популярным направлением для отдыха на майских стала Волгоградская область (6 300 рублей за ночь). Отели и апартаменты жители курорта ищут за 152 дня до поездки, а средняя продолжительность отдыха составляет три дня.



Напомним, что в этом году на майских праздниках россияне будут отдыхать дважды — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.