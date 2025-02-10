В Сочи пройдет благотворительный забег. Деньги направят в отделения детской онкологии и гематологии

Можно будет пробежать дистанции протяженностью 2,5, 5 и 10 километров

Администрация Сочи анонсировала на 15 февраля благотворительный забег.

Спортивное мероприятие пройдет на набережной реки Мацесты. Можно будет пробежать дистанции протяженностью 2,5 (малый круг), 5 (один круг, допускается ходьба) и 10 километров (два круга). Возраст участников не ограничен.

Медицинские справки не требуются, каждый спортсмен несет ответственность за свое здоровье. Палатки для переодевания не предусмотрены, приходить нужно сразу в спортивной форме.