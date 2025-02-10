В Сочи пройдет благотворительный забег. Деньги направят в отделения детской онкологии и гематологии

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Можно будет пробежать дистанции протяженностью 2,5, 5 и 10 километров

Администрация Сочи анонсировала на 15 февраля благотворительный забег.

Спортивное мероприятие пройдет на набережной реки Мацесты. Можно будет пробежать дистанции протяженностью 2,5 (малый круг), 5 (один круг, допускается ходьба) и 10 километров (два круга). Возраст участников не ограничен.

Медицинские справки не требуются, каждый спортсмен несет ответственность за свое здоровье. Палатки для переодевания не предусмотрены, приходить нужно сразу в спортивной форме.

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Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Все собранные средства пойдут в отделения детской онкологии и гематологии в Краснодаре. В это медицинское учреждение поступают пациенты со всего региона, в том числе и из Сочи.

Выдача стартовых номеров начнется в 9:00. Старт забега состоится в 10:00, в 11:30 — церемония торжественного награждения.

Как писали Юга.ру, в Сочи 12 февраля пройдет благотворительный теннисный турнир. Собранные деньги направят на спасение птиц.

Благотворительность Дети Здоровье Сочи Спорт

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