В Сочи пройдет благотворительный забег. Деньги направят в отделения детской онкологии и гематологии
Можно будет пробежать дистанции протяженностью 2,5, 5 и 10 километров
Администрация Сочи анонсировала на 15 февраля благотворительный забег.
Спортивное мероприятие пройдет на набережной реки Мацесты. Можно будет пробежать дистанции протяженностью 2,5 (малый круг), 5 (один круг, допускается ходьба) и 10 километров (два круга). Возраст участников не ограничен.
Медицинские справки не требуются, каждый спортсмен несет ответственность за свое здоровье. Палатки для переодевания не предусмотрены, приходить нужно сразу в спортивной форме.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Все собранные средства пойдут в отделения детской онкологии и гематологии в Краснодаре. В это медицинское учреждение поступают пациенты со всего региона, в том числе и из Сочи.
Выдача стартовых номеров начнется в 9:00. Старт забега состоится в 10:00, в 11:30 — церемония торжественного награждения.
Как писали Юга.ру, в Сочи 12 февраля пройдет благотворительный теннисный турнир. Собранные деньги направят на спасение птиц.