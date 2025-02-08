В Краснодарском крае семилетнему Саше Бойко необходимо дорогостоящее лечение. Рассказываем, как ему помочь

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику с атипичным аутизмом из станицы Павловской на курсовое лечение

Саша родился плотно обвитый пуповиной, перенес кислородное голодание. Из роддома его с мамой выписали на четвертые сутки, рекомендаций не дали. Он нормально развивался физически, хотя был плаксивым и нервным, у него часто дрожали руки и подбородок.

Семья обратилась в больницу, и врачи диагностировали Саше органическое поражение центральной нервной системы. Позже московской клинике у него выявили аутизм.

«Нам сразу сказали, что процесс реабилитации будет длительным. Врачи подобрали лекарства, Саша ходит на массаж и лечебную физкультуру, занимается с логопедом, мы возим его на реабилитацию за госсчет. Результаты есть: сын стал реагировать на свое имя, лучше понимать речь, сам ходит, посещает детский сад. Но общается пока только жестами, себя не обслуживает», — поделилась мама мальчика Светлана Бойко.

Специалисты краснодарского центра реабилитации разработали для Саши индивидуальную программу лечения.

«У Саши атипичный аутизм с выраженным расстройством экспрессивной речи, дезадаптацией в основных сферах жизнедеятельности. Мальчику необходима комплексная медицинская реабилитация с решением следующих задач: коррекция нежелательного поведения, повышение произвольного внимания, активизация речевых зон головного мозга, улучшение крупной и мелкой моторики, формирование навыков самообслуживания и опрятности», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Семья Бойко не может самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 177 315 рублей.

Как помочь Саше?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Бойко);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Саши Бойко. Без НДС.

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Аутизм Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Медицина Павловский район Русфонд

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