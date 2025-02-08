Ретропоезд вернется на маршрут Туапсе — Сочи — Гагра. РЖД открыли продажу билетов на майские праздники

31 января РЖД сообщили, что туристический поезд №927/928 «Сочи» будет вновь курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра. В первый рейс состав отправится 30 апреля из Гагры, из Туапсе первая поездка состоится 1 мая.

Юга.ру нашли на сайте РЖД билеты на турпоезд на майские праздники, до 7 мая. Билеты из Туапсе в Гагру в общем вагоне (сидячие места) стоят от 1225 рублей, в плацкартном — от 1666 рублей (осталось 19 мест), в купе — от 2601 рубля (26 билетов), СВ — от 5040 рублей (6 билетов).