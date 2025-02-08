Ретропоезд вернется на маршрут Туапсе — Сочи — Гагра. РЖД открыли продажу билетов на майские праздники
Туристический поезд «Сочи» запустят между Краснодарским краем и Абхазией 30 апреля
31 января РЖД сообщили, что туристический поезд №927/928 «Сочи» будет вновь курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра. В первый рейс состав отправится 30 апреля из Гагры, из Туапсе первая поездка состоится 1 мая.
Юга.ру нашли на сайте РЖД билеты на турпоезд на майские праздники, до 7 мая. Билеты из Туапсе в Гагру в общем вагоне (сидячие места) стоят от 1225 рублей, в плацкартном — от 1666 рублей (осталось 19 мест), в купе — от 2601 рубля (26 билетов), СВ — от 5040 рублей (6 билетов).
РЖД открыли продажи билетов на майские праздники:
В 2025 году поезд будет курсировать по направлению с 1 по 12 мая, с 28 мая по 30 июня (кроме вторников) и с 1 июля по 6 октября. На маршруте предусмотрено несколько остановок: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш.
Туристический поезд «Сочи» стилизован под эпоху 1970-1980 годов. У него есть открытый видовой вагон, который курсирует в составе поезда на участке Цандрыпш — Гагра — Цандрыпш.
Расписание. Поезд отправляется из Туапсе в 04:10, делает остановку в Сочи в 06:31, прибывает в Гагру в 09:45. Обратный рейс из Гагры — в 19:40, остановка в Сочи — в 22:46, прибытие в Туапсе — в 01:05.
Как писали Юга.ру, в феврале РЖД запустит турпоезд из Краснодара и Ростова-на-Дону в Домбай.