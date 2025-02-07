Краснодаре жители ЖК «Панорама» выступили против новой дороги через район. Они обратились к Кондратьеву и Бастрыкину

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Утренний Юг»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Утренний Юг»

Краснодарцы не хотят, чтобы автомобильная трасса проходила через их дворы на месте существующей дубовой аллеи

3 февраля телеграм-канал «Утренний Юг» опубликовал обращение жителей Краснодара к губернатору региона Вениамину Кондратьеву и главе СК Александру Бастрыкину.

Жители, проживающие в районе парка «Краснодар», не хотят автотрассу на месте дубовой аллеи. Краснодарцы опасаются ухудшения дорожной ситуации.

«Весь район геологически нестабилен»:

«Мы волнуемся за безопасность наших детей и спокойствие нашей жизни. Дорога будет проходить в очень узком пространстве. Там не смогут разъехаться машины», — говорит девушка на видео.

После принятия нового генплана краевой столицы управляющая компания ЖК «Перспектива» получила письмо о том, что земельные участки будут изымать под строительство трассы с интенсивным движением.

Жители трех комплексов уверены, что проект не принесет пользы и не поможет разгрузить постоянно забитую машинами улицу Восточно-Кругликовскую. Они также указывают на проблемы с парковками, особенно во время матчей ФК «Краснодар», выходных и праздничных дней.

  • Три варианта дороги, по данным УК ЖК «Перспектива» © Скриншот фото из телеграм-канала «Против дороги ЖК «Панорама»
    Три варианта дороги, по данным УК ЖК «Перспектива» © Скриншот фото из телеграм-канала «Против дороги ЖК «Панорама»

Как писали Юга.ру, власти Краснодара показали, как будет выглядеть Западный обход с новой дорогой и трамвайной веткой.

Александр Бастрыкин Вениамин Кондратьев Дороги Краснодар парк «Краснодар» Ремонт дорог

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Краснодаре жители ЖК «Панорама» выступили против новой дороги через район. Они обратились к Кондратьеву и Бастрыкину
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