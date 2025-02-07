Краснодаре жители ЖК «Панорама» выступили против новой дороги через район. Они обратились к Кондратьеву и Бастрыкину

Краснодарцы не хотят, чтобы автомобильная трасса проходила через их дворы на месте существующей дубовой аллеи

Жители, проживающие в районе парка «Краснодар», не хотят автотрассу на месте дубовой аллеи. Краснодарцы опасаются ухудшения дорожной ситуации.

«Мы волнуемся за безопасность наших детей и спокойствие нашей жизни. Дорога будет проходить в очень узком пространстве. Там не смогут разъехаться машины», — говорит девушка на видео.

После принятия нового генплана краевой столицы управляющая компания ЖК «Перспектива» получила письмо о том, что земельные участки будут изымать под строительство трассы с интенсивным движением.

Жители трех комплексов уверены, что проект не принесет пользы и не поможет разгрузить постоянно забитую машинами улицу Восточно-Кругликовскую. Они также указывают на проблемы с парковками, особенно во время матчей ФК «Краснодар», выходных и праздничных дней.