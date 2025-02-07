Краснодаре жители ЖК «Панорама» выступили против новой дороги через район. Они обратились к Кондратьеву и Бастрыкину
Краснодарцы не хотят, чтобы автомобильная трасса проходила через их дворы на месте существующей дубовой аллеи
3 февраля телеграм-канал «Утренний Юг» опубликовал обращение жителей Краснодара к губернатору региона Вениамину Кондратьеву и главе СК Александру Бастрыкину.
Жители, проживающие в районе парка «Краснодар», не хотят автотрассу на месте дубовой аллеи. Краснодарцы опасаются ухудшения дорожной ситуации.
«Весь район геологически нестабилен»:
«Мы волнуемся за безопасность наших детей и спокойствие нашей жизни. Дорога будет проходить в очень узком пространстве. Там не смогут разъехаться машины», — говорит девушка на видео.
После принятия нового генплана краевой столицы управляющая компания ЖК «Перспектива» получила письмо о том, что земельные участки будут изымать под строительство трассы с интенсивным движением.
Жители трех комплексов уверены, что проект не принесет пользы и не поможет разгрузить постоянно забитую машинами улицу Восточно-Кругликовскую. Они также указывают на проблемы с парковками, особенно во время матчей ФК «Краснодар», выходных и праздничных дней.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара показали, как будет выглядеть Западный обход с новой дорогой и трамвайной веткой.