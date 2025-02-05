РЖД открыли продажи билетов на майские праздники. Едут ли в Анапу?

Узнали, сколько стоят ж/д билеты на майские праздники на курорты Краснодарского края и есть ли еще места

4 февраля пресс-служба РЖД сообщила о старте продаж билетов на майские праздники — с 1 до 5 мая. Например, добраться на «Ласточке» из Краснодара до Сочи в праздничные дни можно за 1298 рублей, на поезде из Москвы — от 4428 рублей, а из Санкт-Петербурга — от 6673 рублей.

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Билеты в Новороссийск в эти даты москвичам обойдутся в 5092 рублей, а петербуржцам — в 7014 рублей. Мест в праздничные дни еще много. Краснодарцы могут добраться до Новороссийска на пригородной электричке за 490 рублей.



5 февраля в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что билеты на поезда в Анапу на майские праздники якобы заканчиваются. Юга.ру проверили и выяснили, что на поезда 152M и 382Я, следующих из Москвы 1 мая, билетов действительно нет. На 012М «Премиум» их осталось менее 40. Однако в другие дни свободных мест еще много.



Цена билета из Москвы в Анапу на 1 мая в плацкарте начинается от 5164 рублей, а в купе — от 4554 рублей.

© Фото Юга.ру

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

Юга.ру предположили, что билеты в Анапу, где ликвидируют последствия разлива нефти в Черном море, могли раскупить волонтеры, так как в новогодние праздники их тоже было много.



Напомним, что в этом году на майских праздниках россияне будут отдыхать дважды — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.