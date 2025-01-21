Жители Ростова-на-Дону смогут посещать заседания гордумы. Как это стало возможным и что об этом думают в Краснодаре?

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Заседания городской думы Ростова сделали открытыми для всех желающих

20 января администрация Ростова-на-Дону сообщила, что теперь все желающие смогут присутствовать на заседаниях городской думы.

В областной суд обратился депутат Евгений Бессонов. Он просил признать недействующим пункт 3.4 регламента о присутствии представителей госорганов, общественных организаций, СМИ и простых граждан на заседаниях только с разрешения народных избранников.

Суд, который длился с сентября по декабрь 2024 года, иск Бессонова удовлетворил.

Юга.ру спросили у депутата краснодарской гордумы Александра Сафронова, что он думает о допуске граждан на заседания и возможна ли такая практика в Краснодаре. 

Новый вид мошенничества:

Депутат считает решение Ростовского суда правильным. Он также выступает за то, чтобы и заседания краснодарской гордумы тоже могли посещать все желающие.

«Моя позиция как общественника и депутата в том, чтобы было как можно больше активности и информационной открытости. Я неоднократно критиковал гордуму Краснодара, что прекратили транслировать планерки. Это не способствует повышению доверия к городской думе и формированию интереса у жителей к происходящему. Я за то, чтобы заседания не просто показывали в прямом эфире, но и сохраняли ролики, как это было раньше», — рассказал Сафронов.

По его словам, органы местной власти должны быть открыты для общества. Однако депутат заявил, что неоднократно сталкивался с тем, что гласности нет.

«Когда поднимался вопрос о поднятии налога на крупное имущество, я спрашивал, что думает местное сообщество предпринимателей. Мне ответили, что ничего хорошего они в этом не видят, готовы выступить и обосновать свою позицию. Я попросил предоставить им слово. Их на заседание не пустили. Наша городская дума — далеко не образец открытости», — добавил Сафронов.

Напомним, в декабре 2021 года при мэре Алекссенко власти Краснодара отказались от еженедельных онлайн-планерок, назвав их показухой.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре учителя истории будут судить за реабилитацию нацизма в научной статье.

Город Ростов-на-Дону Суд

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