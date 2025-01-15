Купели с горячей водой и большой костер. Рассказываем, как отметят Крещение на Ставрополье

Ставропольский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Ессентуков Владимира Крутникова https://t.me/Krutnikov_VV/4792
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Ессентуков Владимира Крутникова https://t.me/Krutnikov_VV/4792

В курортных городах Ставропольского края готовят площадки для Крещения

14 января мэр Железноводска Евгений Бакулин сообщил в своем телеграм-канале, что на Крещение в городе откроют детские бассейны с горячей минеральной водой:

«Священники традиционно освятят водоемы города и основное погружение пройдет в курортное озеро «30'Ка». Однако для детей дополнительно будет установлен бассейн с горячей минеральной водой».

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Также глава Ессентуков Владимир Крутников рассказал, что на курорте к 18 января уже готовят большой костер для тех, кому потребуется согреться после омовения. Купания пройдут с 18 на 19 января на городском озере. Для жителей будут работать четыре бассейна и детская баня.

Крещенские купания пройдут и в других городах региона. Так, в ночь с 18 на 19 января в Георгиевске запланировали праздничные мероприятия на территории нового городского озера.

Помимо этого, в Ставрополе подготовят купели на роднике «Корыта» (329-й квартал), у источника «Серафима Саровского» (улица Октябрьская, 231в) и на «Холодных родниках» (Таманский лес). В Таманском лесу рядом с местом омовения предусмотрят палатку для переодевания и обогрева.

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