Авиабилеты на майские праздники в Сочи уже подорожали. И это только начало

15 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиабилеты в Сочи на майские праздники подорожали в сравнении с 2024 годом минимум на 10-15%. Иногда разница в цене превышает 30%. Ближе к сезону билеты станут еще дороже.

«Важно понимать, что в 2024 году мы проводили мониторинг в первой половине апреля, а сейчас только середина января. С учетом динамического ценообразования максимальна вероятность того, что авиабилеты значительно вырастут в цене ближе к дате вылета», — отметили в АТОР.