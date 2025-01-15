Авиабилеты на майские праздники в Сочи уже подорожали. И это только начало
Россиян предупредили о подорожавших билетах в Сочи на майские праздники
15 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиабилеты в Сочи на майские праздники подорожали в сравнении с 2024 годом минимум на 10-15%. Иногда разница в цене превышает 30%. Ближе к сезону билеты станут еще дороже.
«Важно понимать, что в 2024 году мы проводили мониторинг в первой половине апреля, а сейчас только середина января. С учетом динамического ценообразования максимальна вероятность того, что авиабилеты значительно вырастут в цене ближе к дате вылета», — отметили в АТОР.
Лопата, стульчак от унитаза, засушенные шмели:
Как сообщает источник, из Москвы в Сочи и обратно билеты уже стоят от 39,2 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга — от 39,5 тыс. рублей, из Новосибирска — от 48 тыс. рублей, из Екатеринбурга — от 32,2 тыс. рублей, из Казани — от 31 тыс. рублей, из Уфы — от 43,2 тыс. рублей, из Красноярска — от 31 тыс. рублей, из Иркутска — от 54,4 тыс. рублей.
Напомним, на майские праздники в этом году россияне будут отдыхать дважды — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
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